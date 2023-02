„Fräulein Wagner“ bittet zu Tisch

Neues kulinarisches Abendangebot im Restaurant „Fräulein Wagner“ der Edith-Haberland-Wagner Stiftung.

Das Restaurant „Fräulein Wagner“ stellt ein neues kulinarisches Konzept vor, mit dem ab sofort Abendgästen eine hochwertige, kreative Regionalküche geboten wird. Das oberhalb der Theresienwiese im Hotel Augustin gelegene Lokal mit seinen bodentiefen Fenstern wirkt bereits auf den ersten Blick einladend, hell und großzügig. Die sorgfältig kuratierte Inneneinrichtung mit den ikonischen Stoffbezügen von Josef Frank schafft eine Atmosphäre lässiger Eleganz und stilvoller Wärme, so dass man sich beim Tête à Tête ebenso wohl fühlen kann wie beim gemeinsamen Abendessen in einer Runde von Freunden oder Geschäftspartnern. Die Küche, die von einem Team der Münchener Cateringmanufaktur Dahlmann bespielt wird, setzt neben konsequenter Regionalität auf einen ganz eigenen Stil voller Frische, Qualität und überraschenden, saisonalen Kreationen. Ergänzt wird das Restaurant, das 130 Plätze bietet, von einer Bar, die künftig immer wieder mit ausgewählten DJ-Sounds in eine abendliche Lounge verwandelt werden soll. Zudem verfügt das „Fräulein Wagner“ über einen Außenbereich in einem für München einzigartigen Garten, der mit beeindruckenden Bäumen, bunter Blumenvielfalt und seinem privaten, parkähnlichen Charakter ganz besondere Ruhe verströmt und sich wie eine Oase inmitten der Großstadt ausnimmt.

Catherine Demeter, Erste Vorständin der Edith-Haberland-Wagner Stiftung, kommentiert: „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir als Edith-Haberland-Wagner Stiftung nach dem Wegzug der Messe München mit der Sanierung der Alten Kongresshalle, dem Wiederaufbau der Villa Wagner und dem Familien- und Jugendhotel Augustin einen städtebaulichen Akzent setzen konnten. Daran lassen sich zentrale Werte unserer Stiftung ablesen, fühlen wir uns doch dem Denkmalschutz, der Jugendförderung und der Nachhaltigkeit besonders verpflichtet. Dass mit dem neuen Angebot im ‚Fräulein Wagner‘ nun ein weiterer Anziehungs- und Begegnungsort hier auf der Theresienhöhe entsteht, freut mich sehr. Bereits jetzt kommen Menschen aus dem Viertel und den umliegenden Büros gerne und zahlreich bei uns zum Mittagessen zusammen. Und ich bin sicher, künftig wird das ‚Fräulein Wagner‘ auch immer häufiger Genießer aus der ganzen Stadt für einen schönen Abend anziehen.“

