German Darts Grand Prix 2025 in München 19. – 21. April 2025

Rund 20.000 Fans feiern ihre Darts Stars beim legendären German Darts Grand Prix im Zenith in München. Das Kult-Event in der bayrischen Landeshauptstadt findet traditionell am Oster-Wochenende statt. Daher wird ausnahmsweise am Samstag, Sonntag und Montag gespielt.

2024 konnte sich der Weltmeister Luke Humphries im schnellsten Finale der European Tour Geschichte den Titel sichern. Auch in diesem Jahr verspricht das Turnier in München Spektakel pur und ist eines der Highlights im Kalender der PDC Europe.

„Wir freuen uns riesig, auch in diesem Jahr wieder ein European Tour Event in München zu spielen. Der German Darts Grand Prix ist auf viele Weisen besonders für uns. Zum einen ist es für uns als Unternehmen unser Heimspiel, zum anderen wird der Osterklassiker – anders als alle anderen Turniere – samstags bis montags gespielt. München ist ein Turnier voller Traditionen, an dem auch die Spieler besonders gerne teilnehmen. Wir erwarten Tausende feiernde Fans, überragende Stimmung, bunte Kostüme und hochklassige Darts mit den besten Spielern der Welt wie Luke Humphries, Luke Littler oder Michael van Gerwen.“

Info European Tour:

Die European Tour ist die größte Darts Profi-Turnierserie in Kontinental-Europa. In 14 Turnieren (15 in 2026) in Deutschland, den Niederlanden, Österreich, Belgien, Ungarn, der Schweiz und Tschechien treten die besten Profis im Darts-Sport über jeweils 3 Tage (i.d.R. Freitag bis Sonntag) vor durchschnittlich 20.000 Zuschauern in der Arena und unzähligen Darts-Fans vor dem Bildschirm gegeneinander an.

Dabei spielen die Profis um ihren Platz in der „PDC European Tour Order of Merit“ und damit auch um Startplätze für die Europameisterschaft (European Darts Championship), an der die besten 32 Spieler dieser Rangliste teilnehmen.

Es werden Preisgelder in Höhe von € 2,7 Mio. ausgeschüttet.

Die 48 Teilnehmer eines jeden European Tour Events setzen sich wie folgt zusammen:

16 Spieler: Top 16 der PDC Order of Merit Rangliste

16 Spieler: Top 16 der PDC Pro Tour Order of Merit Rangliste, die nicht bereits unter den Top 16 der PDC Order of Merit Rangliste sind.

10 Spieler: 10 Gewinner des jeweiligen Tour Card Holder Qualifiers

4 Spieler: Spieler aus dem Gastgeberland des jeweiligen European Tour Events, die sich über den Host Nation Qualifier qualifiziert haben.

1 Spieler: Sieger des jeweiligen Nordic & Baltic Qualifiers

1 Spieler: Sieger des jeweiligen East Europe Qualifiers

Die European Tour wird live im TV übertragen/gestreamt (DAZN, ausgewählte Events bei Sport1 und nationalen Sendern).

Info & Tickets: www.pdc-europe.tv