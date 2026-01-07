Giesinger Bräu gibt Mehrwertsteuer-Senkung weiter: Preise runter und Gutscheinaktion für Gäste

Seit dem 1. Januar 2026 gilt sie dauerhaft: Die Mehrwertsteuer auf im Restaurant verzehrte Speisen wird von 19 auf 7 Prozent gesenkt. Während viele gastronomische Betriebe die steuerliche Entlastung vor allem zur Stabilisierung ihrer Kosten nutzen, geht der Giesinger Bräu bewusst einen Schritt weiter – und gibt die Senkung direkt an seine Gäste weiter.

Im Bräustüberl an der Martin-Luther-Straße senkt der Giesinger Bräu ab sofort gezielt die Preise ausgewählter Wirtshausklassiker, darunter das Wiener Schnitzel, Ente, Bachsaibling und das Giesinger Wirtshauspfandl.

„Die Senkung der Mehrwertsteuer ist ein wichtiges Signal an unsere Branche“, sagt Steffen Marx, Gründer und Geschäftsführer von Giesinger Bräu. „Viele Betriebe stehen nach Jahren steigender Kosten weiterhin unter Druck. Gleichzeitig bietet diese Entscheidung aber auch die Chance, Vertrauen zurückzugewinnen und den Gästen zu zeigen: Entlastung kann und soll ankommen.“

Gutscheinaktion nach dem Prinzip: zahlen, genießen, flexibel einsetzen

Ergänzend zu den Preissenkungen startet Giesinger Bräu eine neue Gutscheinaktion: Gäste zahlen 85 Euro und erhalten dafür einen Gutschein im Wert von 100 Euro. Der Gutschein ist vielseitig einsetzbar – im Bräustüberl für Speisen, für Getränke, im Hofverkauf oder an der Rampe beim Einkauf.

„Uns war wichtig, eine Lösung zu schaffen, die unkompliziert ist und wirklich Mehrwert bietet“, so Marx. „Der Gutschein kann für alles bei uns eingesetzt werden. Damit schaffen wir Spielraum für unsere Gäste und gleichzeitig Planungssicherheit für uns.“

Bräustüberl als Ort für alle

Neben der wirtschaftlichen Dimension sieht Giesinger Bräu die Maßnahme auch als gesellschaftliches Signal. „Viele Menschen schauen derzeit sehr genau auf jeden Euro“, so Marx. „Das Wirtshaus war immer ein Ort der Begegnung, unabhängig vom Geldbeutel. Wir wollen, dass unser Bräustüberl ein Treffpunkt für alle bleibt – für Nachbarn, Familien, Freundeskreise und Stammgäste.“

Mit Preissenkungen auf ausgewählte Gerichte und der Gutscheinaktion setzt Giesinger Bräu ein bewusstes Zeichen: für Transparenz, für Qualität und für eine Gastronomie, die Verantwortung übernimmt.

Ausgezeichnete Küche, fair kalkuliert

Dass Qualität und faire Preise bei Giesinger Bräu zusammengehören, unterstreichen auch die jüngsten Auszeichnungen: Das Bräustüberl wurde 2024 vom DEHOGA Bayern als eine von nur sieben Gaststätten in München mit drei Rauten für „Ausgezeichnete Bayerische Küche in Bestform“ prämiert. Zusätzlich erhielt der Betrieb die Zusatzauszeichnungen „Ausgezeichnete Bierkultur“ und „Ausgezeichnetes Festzelt“.