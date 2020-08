Gratis Tabaluga-Schultüte für Erstklässler in Netto-Filialen in Bayern

Bald ist es wieder soweit! Für hunderttausende Kinder läuten die Schulglocken in diesem Jahr zum ersten Mal – sie werden eingeschult. Netto Marken-Discount möchte den Schulstart unterstützen und schenkt den frischgebackenen Erstklässlern eine drachenstarke Schultüte. Die Überraschungstüte ist mit einer bunten Mischung aus Tabaluga-Snackprodukten und nützlichen Schulutensilien gefüllt – für den perfekten ersten Schultag. Vom Erlös der Tabaluga-Exklusivmarken-Produkte unterstützt Netto Marken-Discount benachteiligte Kinder.

Gratis Schultüte bei Netto sichern – so geht’s:

Wer die Schultüte für den Schulstart haben möchte, schneidet den Coupon im Netto-Handzettel aus und zeigt ihn im Aktionszeitraum (Montag, 24.08.20 bis Samstag, 29.08.20) in Begleitung des Einschulkindes in einer Netto-Filiale in Bayern vor und sichert sich an der Kasse einen Abhol-Coupon. Die Schultüte wird in den nächsten Tagen von Mitarbeitern in der Filiale gepackt und kann gegen Vorlage des Abhol-Coupons in der Filiale eingetauscht werden. *

Gefüllt sind die Netto-Schultüten mit frischem Obst, leckeren Tabaluga-Pausensnacks (wie dem Tabaluga Smusi im praktischen Quetschbeutel), dem Tabaluga Saft, Tabaluga Zahnpflegeprodukten und einem drachenstarken Stundenplan. Im Kinderbuch „Das drachenstarke Pausenbrot“ lernen die Erstklässler, wie wichtig und lecker eine ausgewogene Verpflegung für die Schulpause sein kann. „Die Unterstützung von Kindern ist für uns eine Herzensangelegenheit. Wir freuen uns, mit unserer Schultüten-Aktion Kinder bei ihrem ersten Schultag begleiten zu können“, so Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation bei Netto Marken-Discount.

Drachenstarkes Tabaluga-Sortiment bei Netto Marken-Discount

Mit der Tabaluga-Schultütenaktion verdeutlicht Netto zudem sein Engagement mit der Peter Maffay Stiftung. Bereits seit 2016 bietet der Lebensmittelhändler mit der beliebten Tabaluga-Produktreihe seinen Kunden ein drachenstarkes, abwechslungsreiches Sortiment: Von knackigem Obst und Gemüse über fruchtige Getränke bis zu Drogerieartikeln speziell für Kids. Vom Erlös der Tabaluga-Exklusivmarken-Produkte unterstützt Netto Marken-Discount benachteiligte Kinder.

Netto-Spendenkonzept

Vom 28. September bis 31. Dezember 2020 können Netto-Kunden die „Tabalugahäuser“ der Peter Maffay Stiftung unterstützen. Mit den Worten „einfach aufrunden“ wird beim Bezahlvorgang an allen bundesweit über 4.270 Netto-Kassen die Einkaufssumme auf den nächsten 10-Cent-Betrag erhöht und die Differenz gespendet. Außerdem gibt es an über 3.000 Leergutautomaten einen Spendenknopf, um den Wert des Pfandbons zu spenden.

* Coupon nur einmalig einlösbar. Aktionszeitraum Bayern 24.08.20 bis 29.08.20. Nur solange der Vorrat reicht.

Weitere Infos unter: www.netto-online.de/tabaluga