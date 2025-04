Gratis-Tanzevents im Gasteig HP8

Tanzen im Mai – Von Salsa über afrikanische Rhythmen bis hin zum Fitness-Tanz – in diesem Frühjahr wird im Gasteig HP8 noch mehr getanzt als sonst. Gratis und für alle.

„Im Mai startet das Kulturinsel-Programm auf dem Platz am Kulturkraftwerk. Dadurch haben wir dann zusätzlich eine Outdoor-Tanzfläche“, sagt Daphne Rolka, Projektleiterin im Gasteig HP8. „Wir bieten in den nächsten Wochen einiges an Pop-up-Veranstaltungen: von musikalischen Lesungen über kreative Workshops bis zu Konzerten. Und natürlich ganz viel Tanz.“

Los geht es aber zunächst in der Halle E am 27. April mit Community Dance. Seit fast einem Jahr treffen sich jeden Monat Menschen mit und ohne Behinderungen, Kinder und Erwachsene im Gasteig HP8, um sich gemeinsam zu unterschiedlichsten Musikstilen zu bewegen. Am 28. April wird es bei der Salsa-Nacht in der ehemaligen Industriehalle heiß: Rund 1000 Menschen feiern und tanzen zusammen bis spät in die Nacht zu Salsa-Rhythmen. Und eine Woche später, am 4. Mai, findet das Format Legal Ecstasy statt: Hier braucht es weder Drinks noch Substanzen für einen Rausch, der allein durch Bewegung und Musik entsteht.

Zum ersten Mal draußen getanzt wird am 10. Mai: Im Rahmen der Langen Nacht der Musik gibt es eine Silent Disco by Puls, bei der sich via Einstellungen an den Kopfhörern alle selbst für ihren Sound entscheiden. Am 21. Mai ertönen dann westafrikanische Rhythmen auf der Kulturinsel: Die Münchner Gruppe Yokolokoba trommelt auf handgefertigten Originalinstrumenten und macht alle Zuschauenden automatisch zu Mittanzenden.

Mitmachen ist bei MoveFusion – Tanz dich fit! am 28. Mai ebenfalls unbedingt erwünscht. Die Tänzerin Laura Cannarozzo verknüpft moderne Tanzstyles mit Fitnesstraining. Was daraus entsteht, ist ein Mix für alle, die Spaß haben und gleichzeitig ordentlich Kalorien verbrennen wollen.

„Bei unseren Pop-up-Events ist wirklich für alle etwas dabei“, sagt Daphne Rolka. „Für die nächsten Monate planen wir noch viel mehr. Es lohnt sich, regelmäßig auf unserer Website danach Ausschau zu halten.“

Und alle, die jetzt schon ein sicheres Datum für einen Tag voll Bewegung im Kalender haben wollen, sollten sich den Termin für die größte Tanzparty der Stadt speichern: Am Samstag, den 5. Juli, wird bei Tanz den Gasteig von mittags bis tief in die Nacht getanzt – von Hula Hoop über Tango, Female-Hip-Hop bis zu Afro Dance.

Tanztermine im Gasteig HP8

Sonntag, 27. April, 11 Uhr: Community Dance

Montag, 28. April, 19 Uhr: Salsa Nacht

Sonntag, 4. Mai, 17 Uhr: Legal Ecstasy

Samstag, 10. Mai, 20 Uhr: Silent Disco by Puls

Mittwoch, 21. Mai, 17:30 Uhr: Rhythmen aus Westafrika

Samstag, 24. Mai, 11 Uhr: Community Dance

Mittwoch, 28.Mai, 18 Uhr: MoveFusion – Tanz dich fit!

Save the Date: Samstag, 5. Juli: Tanz den Gasteig