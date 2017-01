Green City-Kleidertauschparty in der Narrenzeit

Die Umweltorganisation Green City e.V. veranstaltet am 7. Februar 2017 eine Kleidertauschparty in der orange bar. Die TeilnehmerInnen geben gut erhaltenen Jacken, Hosen und Co. eine zweite Chance in einem anderen Kleiderschrank. Passend zur Faschingszeit gibt es zusätzlich die Kategorie „Kostüme und Verkleidung“ und die TeilnehmerInnen dürfen kostümiert kommen.

Zum Jahresstart ermöglicht die Kleidertauschparty den BesucherInnen, ihren Kleiderschrank neu zusammenzustellen – und das unkompliziert und umweltfreundlich. Denn getauschte Kleidungsstücke müssen nicht neu produziert werden. Das schont wichtige Ressourcen wie Wasser und Energie. Als Tauschstück bietet sich jede Kleidung an, solange sie in einem guten Zustand ist. Passend zur Faschingszeit bietet Green City e.V. die Kategorie „Kostüme und Verkleidung“ zum Tauschen an. Tanzmusik und erfrischende Getränke von der Bar laden zum Verweilen ein. Mehr Informationen unter https://www.greencity.de/kleidertauschpartys/

Termin: Dienstag, 7. Februar 2017, 18:00 bis 21:00 Uhr

Veranstalter: Green City e.V.

Ort: orange bar, Zirkus-Krone-Str. 10, 80335 München

Unkostenbeitrag: 3 Euro, Mitglieder von Green City e.V. frei