Großes Vertrauen von Investoren: Flughafen München GmbH refinanziert sich erfolgreich am Kapitalmarkt

2024 fließen rund 360 Millionen in Bauprojekte

Schuldscheine in Höhe von 425 Millionen Euro erfolgreich emittiert

Für das Jahr 2024 plant die Flughafen München GmbH (FMG) rund 360 Millionen Euro in eine moderne Infrastruktur zu investieren. Die Erweiterung des Terminal 1 durch einen rund 360 Meter langen Flugsteig sowie der Bau eines dritten Hotels am Campus sind bereits weit fortgeschritten. Zudem beginnen dieses Jahr die Bauarbeiten für ein neues terminalnahes Parkhaus.

Zur Finanzierung der zukunftsgerichteten Investitionen in die Infrastruktur sowie für die Tilgung bestehender Darlehen, hat die FMG im Rahmen einer Schuldscheintransaktion erfolgreich Mittel in Höhe von 425 Millionen Euro emittiert. Die angebotenen Laufzeiten reichten dabei von drei bis zehn Jahren, mit fester und variabler Verzinsung.

Die Schuldscheinemission verzeichnete eine signifikante Nachfrage, was zu einer umfangreichen Überzeichnung des Orderbuchs führte. Die hohe Resonanz von knapp 90 nationalen und internationalen Instituten unterstreicht das Vertrauen der Investorengemeinschaft in die FMG und diversifiziert zudem nachhaltig den Bankenkreis.

Nathalie Leroy, Geschäftsführerin für Finanzen und Infrastruktur: „Wir wollen unseren Fluggästen auch mehr als 30 Jahre nach der Eröffnung des Airports eine hochmoderne Infrastruktur bieten und investieren deshalb hohe Summen in die Bauprojekte am Campus. Die überaus erfolgreiche Schuldscheintransaktion bestätigt das Vertrauen von Banken und Investoren in eine erfolgreiche Zukunft unseres Flughafens.“

Die Schuldscheinemission wurde durch die Bayerische Landesbank und die DZ Bank AG begleitet.