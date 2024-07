Historische Rekorde im Olympiapark

Geschäftsbericht 2023 erstmals als One-Pager auf der Website erschienen

Im Olympiapark wurden schon viele Rekorde aufgestellt, die in die Geschichte eingingen – ob sportliche oder kulturelle. Aber auch der Park selbst als Wahrzeichen Münchens, als eines der größten Veranstaltungs- und Freizeitzentren der Welt kann in seiner über 50-jährigen Geschichte auf zahlreiche Spitzenwerte blicken. Mit 5,1 Millionen positivem Ergebnis und elf Open-Air-Konzerten mit über 700.000 Besucher:innen erzielte die Olympiapark München GmbH (OMG) im Geschäftsjahr 2023 historische Bestmarken.

„Ich freue mich sehr und bin sehr stolz auf das gesamte Olympiapark-Team, dass wir das Jahr 2023 so erfolgreich abschließen konnten. Das Schönste war, dass wir zwölf Monate lang ohne Lockdown und Veranstaltungsabsagen das tun konnten, was wir am liebsten tun, nämlich den Besucherinnen und Besuchern wunderbare Erlebnisse zu bieten“, freut sich Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH und weiter, „Das Jubiläumsjahr 2022 mit den einzigartigen European Championships bleibt zwar unvergessen, aber das vergangene Jahr hatte seine ganz eigene Qualität. Die Leichtigkeit und Begeisterung sind eindeutig wieder in den Olympiapark zurückgekehrt.“

Insgesamt verbuchte der Olympiapark im Berichtsjahr 2023 über 4,5 Millionen Besucher:innen (4,4 Mio. im Vorjahr): 2,9 Mio. (Vj: 2,6) bei 334 Events an 596 Veranstaltungstagen, weitere 1,6 Mio. (Vj:1,8) Besucher:innen in den Freizeit- und Tourismuseinrichtungen.

Mit elf ausverkauften Konzerten erlebte der Olympiapark die beste Open-Air-Saison im Olympiastadion seit 1972! Doppelshows von Harry Styles und Pink, vier Shows von Rammstein, je ein Open-Air von Depeche Mode, Bruce Springsteen und The Weeknd begeisterten über 711.500 Fans. Nicht zu vergessen das Superbloom-Festival, das 100.000 Besucher:innen an einem Wochenende feierten. Einzigartige Erlebnisse boten zudem die Eigenveranstaltungen der Olympiapark München GmbH: Das Actionsport-Festival MASH zählte rund 92.000 Zuschauer:innen und begeisterte mit atemberaubendem BMX-Sport, Skateboard, Wakeboard, erstmals Streetdance sowie jeder Menge Lifestyle. Beim Sommernachtstraum erfreuten sich 33.000 Besucher:innen an einem tollen Konzertprogramm und einem 30-minütigen spektakulären Feuerwerk. Die traditionellen Ferien-Klassiker, das Osterfest (23.000 Besucher:innen) und das mehrtägige Sommerfestival mit rund 350.000 Besucher:innen fanden ebenfalls großen Zuspruch. Dazu kam 2023 ein reichhaltig gefüllter Konzertkalender in der Olympiahalle und viele weitere Veranstaltungen im Olympia-Eissportzentrum, der Kleinen Olympiahalle und den Außenanlagen.

München erlebte 2023 das erfolgreichste touristische Jahr seit Beginn der Aufzeichnung der Übernachtungszahlen. Von diesen profitierten natürlich auch die Tourismus- und Freizeiteinrichtungen im Olympiapark, so dass auch hier gestiegene Besucherzahlen für höhere Umsätze sorgten. Alle direkt von der OMG betriebenen Einrichtungen, aber auch die Fremdbetriebe wie die Olympia-Schwimmhalle, die von den Stadtwerken München betrieben wird, das Großaquarium Sea Life, die Tennis- und Minigolfanlage konnten einen deutlichen Besucherzuwachs verbuchen.

„Als Aufsichtsratsvorsitzende der Olympiapark München GmbH kann ich mich in Anbetracht des überaus erfolgreichen Jahres nur freuen und natürlich auch bedanken, bei Marion Schöne und ihrem gesamten Team, das mit hohem Engagement den Olympiapark mit Leben füllt. Im Park wurde den Münchnerinnen und Münchnern sowie den Touristinnen und Touristen aus der ganzen Welt einmal mehr das ganze Jahr über ein buntes und abwechslungsreiches Veranstaltungs- und Freizeitangebot offeriert, das sich überaus großer Nachfrage erfreute. Äußerst erfreulich ist vor allem, dass auch wirtschaftlich ein so positives Ergebnis erzielt werden konnte“, erklärt Bürgermeisterin Verena Dietl. Tatsächlich erreichte das Ergebnis der Olympiapark München GmbH 2023 einen Höchststand. Der Jahresüberschuss in Höhe von 5,1 Mio. Euro stieg um rund 4,4 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr und übertraf auch noch das sehr gute Ergebnis von 2019. Die Umsatzerlöse lagen dabei im Bereich der Veranstaltungen bei 107 Prozent des Niveaus des Vor-Corona-Jahres und im Tourismus- und Freizeitbereich bei 132 Prozent. Zudem wurde eine Umsatzpacht in Höhe von 2,42 Mio. € an die Landeshauptstadt München gezahlt.

Diese Zahlen und Fakten sowie viele interessante Entwicklungen und Begebenheiten sind ab sofort im Geschäftsbericht der Olympiapark München GmbH nachzulesen, der jetzt erstmals in rein digitaler Form als One-Pager auf der Website der OMG gelauncht wurde.

„Der digitale Jahresbericht entspricht dem Zeitgeist, ist nachhaltig und eröffnet darüber hinaus noch mehr Möglichkeiten in Bildern und Videos, das vergangene Geschäftsjahr unseres Unternehmens eindrucksvoll präsentieren zu können“, so Marion Schöne. Der Geschäftsbericht 2023 ist über diesen Link erreichbar.