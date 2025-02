IMOT – Internationale Motorrad Ausstellung 2025: Das sind die Aussteller- und Show-Highlights in München

Rund zwei Wochen vor dem Start der IMOT – Internationale Motorrad Ausstellung steht das Programm fest: Neben den großen Motorradmarken und ihren neuen Modellen für die kommende Saison locken am Wochenende vom 21. bis 23. Februar 2025 interessante Sondershows und spannende Mitmachangebote Bike-Fans in die Hallen C5 und C6 der Messe München. Tickets gibt’s schnell und einfach digital auf www.imot.de/tickets. Wie in den Vorjahren gelten diese auch wieder für die parallel laufende f.re.e – Bayerns größte Reise- und Freizeitmesse.

BMW, Ducati, Honda, Indian, Kawasaki, Royal Enfield, Suzuki, Triumph, Yamaha und zahlreiche weitere beliebte Motorradmarken – mit diesem überzeugenden Line-Up hat die IMOT – Internationale Motorrad Ausstellung auch 2025 wieder mehr als genug schlagkräftige Argumente für einen Besuch auf ihrer Seite. Bereits zum dritten Mal startet Süddeutschlands größte Motorradmesse vom 21. bis 23. Februar auf dem modernen Messegelände in München-Riem durch, insgesamt präsentiert die IMOT seit 32 Jahren die Bike-Neuheiten der Saison.

Doch es sind längst nicht nur die neuen Modelle, mit denen die IMOT punktet, so Geschäftsführerin Petra Zahradka: „Als Frühjahrsmesse haben wir einen besonderen Stellenwert im Kalender von Motorradfans, und für viele von ihnen ist die IMOT perfekt, um bei persönlichen Treffen mit Gleichgesinnten den Saisonstart im süddeutschen Raum zu feiern. Den richtigen Rahmen dafür bieten wir auch 2025 wieder mit einem starken Mix aus Sondershows, unserer Showbühne, spannenden Mitmachangeboten sowie dem breiten Angebot unserer Touren- und Zubehör-Profis.“

Zu sehen und erleben gibt’s unter anderem:

• Ein ganz besonderes Schmankerl ist der erstmalige IMOT-Auftritt des Top Mountain Crosspoint Motorcycle Museums! Die Macher zeigen Bike-Highlights aus den wilden Siebzigern: Moto Guzzi, MV Agusta, Benelli, Ducati und mehr – echte Hingucker aus dem Jahrzehnt der Schlaghosen und Vokuhilas. Noch viel weiter zurück geht’s außerdem mit einer besonderen Maschine, der Replik eines Roper Steam Cycles von 1867.

• Classic Superbike Gewinner-Sondershow: Schnell sein ist das eine, aber diese Exponate sind zudem noch wunderschön. Mit dabei ist eine von nur 199 gebauten Ducati 916 SP.

• Live-Customizing von Mellow Motorcycles: Auch wenn noch keine Details verraten werden, ist eins sicher – die Jungs von Mellow stellen von Freitag bis Sonntag live vor Ort ein ganz besonderes Bike auf die Räder!

• „Wheelie-Machine“: Einmal Wheelie üben, ganz ohne Risiko? Kein Problem auf der „Wheelie-Machine“ von eRide Hub.

• Verkehrssimulator der Landesverkehrswacht: Motorradfahren ist viel mehr als Gas geben. Um beim Verkehrssimulator gut abzuschneiden, sind wache Augen und gute Reflexe gefragt.

• Slo-Mo-Wettbewerb mit E-Scootern, Schnupper-Fahren für Interessierte ohne Führerschein, Testrides mit Führerschein: Bei der Fahrschule Wittmann ist langsam Fahren angesagt – und das so richtig. Wer schafft es, auch bei niedriger Geschwindigkeit die Balance auf dem E-Scooter zu halten? Außerdem können sich auf der Strecke auch Unentschlossene ohne Führerschein vom Spaß auf zwei Rädern überzeugen. (Wichtig: Bei unter 18-Jährigen muss ein Erziehungsberechtigter vor Ort sein und unterschreiben.) Wer schon einen Führerschein hat, kann hier zudem ausgewählte Bikes Probe fahren.

• Influencer-Corner: Wer kommt, wird noch nicht bekannt gegeben – ***** Bikes, ***** Bikerinnen und ***** Biker, sowie Möglichkeiten für Fotos, Autogramme und um zu plaudern sind aber garantiert. (***** Bitte zielgruppengerechte Beschreibungen für stark, locker, cool etc. einfügen.)

Lust bekommen? Dann schnell und einfach IMOT-Tickets zum Vorteilspreis im Online-Shop auf www.imot.de/tickets sichern. Diese sind ab 17 Euro (Erwachsene) beziehungsweise 13 Euro (ermäßigt, mit Nachweis) zu haben und damit deutlich günstiger als vor Ort an den Messetagen! Außerdem gibt es Nachmittagstickets ab 9 Euro sowie Youngster-Tickets ab 8 Euro für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahren. Kinder bis einschließlich 5 Jahre haben freien Eintritt. Wie bereits 2023 und 2024 gelten alle IMOT-Tickets für einmaligen Zutritt im Messezeitraum und enthalten zusätzlich den kostenfreien Eintritt für die parallel laufende f.re.e – Bayerns größte Reise- und Freizeitmesse.

Alle weiteren Infos zur kommenden IMOT gibt’s auf www.imot.de, das komplette Ausstellerverzeichnis ist ab 7. Februar auf www.imot.de/besucherinfos online. Wer sich außerdem die Chance auf einen Elektroroller von Horwin sichern und gleichzeitig etwas für die Sicherheit von Motorradfahrern tun will, kommt außerdem um das IMOT-Gewinnspiel auf www.imot.de/gewinnspiel nicht herum.