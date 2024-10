ITCS München 2024 – Tech Konferenz, IT-Jobmesse & Festival in einem!

Am 25. Oktober 2024 verwandelt sich das MOC München in das Zentrum der Tech-Welt! Der ITCS bringt über 3.500 technikbegeisterte Besucher*innen zusammen und vereint spannende Masterclasses, innovative Startups, eine Women in Tech-Bühne und Green IT-Initiativen. IT-Profis, Entwickler*innen und Studierende haben die Möglichkeit, sich mit führenden Unternehmen zu vernetzen, sich über die neuesten Trends auszutauschen und ihre Karriere auf das nächste Level zu bringen.

Ob spannende Vorträge, Networking oder interaktive Workshops – der ITCS bietet eine Plattform, um Tech-Innovationen zu erleben und die Zukunft mitzugestalten.

Weitere Informationen: [it-cs.io/events/muenchen](https://it-cs.io/events/muenchen/)