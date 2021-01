Kostenlose FFP2-Masken für Hilfebedürftige

Die Bundesregierung stellt 50 Millionen Masken für Menschen in der Grundsicherung bereit. Jeder Betroffene soll zehn kostenlose FFP2-Masken erhalten, erklärten Bundesarbeitsminister Heil und Bundesgesundheitsminister Spahn.

Rund fünf Millionen Menschen sollen mit den kostenlosen FFP2-Masken versorgt werden. Die Berechtigten würden angeschrieben von den Krankenkassen und könnten die FFP2-Masken dann in der Apotheke nach Vorlage des Personalausweises abholen, sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. „Das ist ein wichtiger Beitrag in dieser Pandemie.“ Bundesarbeitsminister Hubertus Heil erklärte, man müsse die gesamte Gesellschaft im Blick behalten: „Schutzmittel, die jetzt notwendig sind, dürfen keine Frage des Geldbeutels sein.“

Bei ihrem Treffen am 19. Januar hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder eine Pflicht zum Tragen medizinischer Masken (OP-Masken) oder FFP-Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften beschlossen. Grund war die Sorge über die mögliche Ausbreitung von Virusmutationen in Deutschland. Damit auch Menschen, die von Sozialhilfe oder Grundsicherung leben, dieser Pflicht nachkommen können, erhalten sie nun Unterstützung. Die Abgabe werde so schnell wie möglich auf den Weg gebracht, so Heil.

