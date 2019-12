Limestone Festival: Neues Festival bestätigt Musiklegende für 2020

Limestone Festival feiert Premiere mit Post Malone

Der internationale Musiksommer hat einen weiteren Höhepunkt, denn mit dem Limestone Festival feiert am 13. und 14. Juni 2020 ein besonderes Festivalformat seine Premiere vor den Toren Münchens. Als erster Headliner hat sich Superstar und Musikikone Post Malone angekündigt, der vor der idyllischen Kulisse des Moosburgers Sees seine einzige Deutschland-Show geben wird.

Post Malone ist das gelungen, wovon selbst viele international erfolgreiche Musiker nur träumen können: In kürzester Zeit ist er nicht nur zu einem anerkannten Künstler, sondern zu einem der einflussreichsten Stimmen unserer Zeit geworden. Erklären lässt sich dieser Erfolg am ehesten mit seinem unverwechselbaren Stil, der unter anderem Hiphop, Pop und R&B aufgreift, sich aber nie einem Genre unterwirft. Entsprechend universell ist die Anerkennung, die Post Malone genießt. Heute kann sich der aus Dallas stammende Austin Richard Post als mehrfach grammy-nominiertes Musikphänomen mit Diamant-Status bei jeder Veröffentlichung der globalen Aufmerksamkeit sicher sein, zuletzt mit seinem aktuellen Erfolgs-Album „Hollywood’s Bleeding“. Gleichzeitig ist Post Malone auch live eine Legende, feiert auf den größten Bühnen dieser Welt Erfolge und veranstaltet sein eigenes Festival in Texas. Fest steht also schon jetzt, dass der deutschlandweit exklusive Auftritt von Post Malone beim Limestone Festival unvergesslich wird. Weitere namhafte Acts werden in Kürze bekanntgegeben.

Das neue Limestone Festival präsentiert ab 2020 die interessantesten Acts aus Hiphop, Urban und Pop – inmitten der Natur und trotzdem direkt vor den Toren Münchens. Auf dem Gelände am Moosburger See können die Gäste an zwei Tagen nicht nur Musik, sondern auch den kristallklaren See samt Badestrand genießen. Das Limestone Festival verbindet Live-Musik, Clubkultur und Natur zu einem hochwertigen Erlebnis.

„Wir sind sehr froh, für die Premiere unseres neuen Herzensprojekts eine Musiklegende wie Post Malone präsentieren zu können“, so Stephan Thanscheidt, Geschäftsführer von Veranstalter FKP Scorpio. „Unsere Begeisterung für das Limestone Festival, unsere knapp dreißigjährige Erfahrung als Veranstalter und viele neue Ideen werden uns dabei helfen, das neue Format bei München für seine Gäste unvergesslich zu machen.“

Das Festivalticket für beide Tage gibt es ab 149,- Euro, eine Camping-Option ist auf Wunsch ebenfalls verfügbar. Zusätzlich gibt es ein limitiertes Kontingent an Tagestickets für 89,- Euro. Alle Infos und Tickets auf limestonefestival.de und eventim.de sowie telefonisch unter 01806 / 853 753 (0,20€/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60€/Anruf).

Der Vorverkauf startet am Freitag, 20. Dezember, um 12 Uhr.

www.limestonefestival.de