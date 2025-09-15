Manegenduft liegt in der Luft – Circus Roncalli kommt nach München

Der Circus Roncalli ist wirklich ein Stück Kulturgeschichte und für viele Münchner:innen eine feste Institution. Dass Bernhard Paul nach fast 50 Jahren noch immer mit so viel Herzblut dahintersteht, macht den Zauber nur noch stärker. Und mit Lili Paul-Roncalli, die sowohl im Showgeschäft als auch in der Manege glänzt, bekommt das Ganze eine ganz besondere Vater-Tochter-Dynamik.

Das Programm „ARTistART“ klingt schon vom Namen her nach einer Hommage an die Kunst in all ihren Facetten – und dass es wieder im Werksviertel am Ostbahnhof stattfindet, ist natürlich ideal: zentral, urban und mit dieser besonderen Kulisse.

Vom 24. Oktober bis 7. Dezember 2025 schlägt das Circus-Theater Roncalli wieder seine Zelte im Münchner Werksviertel auf. Mit seinem neuen Programm „ARTistART“ widmet sich Zirkusdirektor Bernhard Paul all jenen Künstlerinnen und Künstlern, die ihn in fast fünf Jahrzehnten inspiriert und begleitet haben. Die Hommage führt das Publikum auf eine poetische Reise, in der sich Artistik, Clownerie und Kunstgeschichte zu einer einzigartigen Fusion verbinden.

Besonderes Augenmerk gilt der Artistin Lili Paul-Roncalli, die in ihrer Geburtsstadt erstmals ihre neue Darbietung präsentiert – eine Hommage an Salvador Dalí, die das Surreale mit der Leichtigkeit der Manege vereint. Neben Dalí verneigen sich die Roncalli-Künstler auch vor Größen wie Frida Kahlo oder Keith Haring und lassen deren künstlerische Handschriften in die Darbietungen einfließen.

Seit seiner Gründung 1976 steht Roncalli für die Erneuerung der Circuskunst. Mit Produktionen wie „Die Reise zum Regenbogen“ gelang Bernhard Paul der internationale Durchbruch, und seither verzaubert er sein Publikum weltweit – von Köln bis Moskau, von Wien bis New York. Nostalgie und Moderne gehen dabei stets Hand in Hand: historische Wagen und nostalgische Foodtrucks treffen auf innovative Inszenierungen, über 10.000 LED-Lichter hüllen den Zeltpalast in warmes Glanzlicht, und seit 2018 ist Roncalli vollständig tierfrei.

Das Münchner Publikum erwartet eine Show, die den Circus neu denkt – als lebendiges Kunstwerk, das zum Staunen, Schmunzeln und Träumen einlädt.

Circus-Theater Roncalli in München

24.Oktober bis 7. Dezember 2025 – im Werksviertel-Mitte, neben dem Riesenrad Umadum

Kartenservice

Tickets für das Gastspiel in München sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen,

unter www.roncalli.de, über die Ticket-Hotline +49 (0) 89 – 212 319 44 sowie (ab 24. Oktober) vor Ort an der Circuskasse erhältlich.