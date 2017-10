Mehr als 100 Marken und über 30 Prominente und Experten auf der Bühne: Im Oktober machen die Bunte Beauty Days in München Schönheit erlebbar

Am 28. und 29. Oktober 2017 finden die ersten in der „Messe München International“ statt. Die Besucherinnen treffen auf mehr als 100 ausgestellte Marken und Dienstleister sowie 30 Prominente und Experten, erleben Entertainment auf der Bunte Stage und können die neuesten Beauty-Behandlungsmethoden und Produkte vor Ort testen und kaufen.

„Bei den Bunte Beauty Days bringen wir interessierte Konsumentinnen, Prominente und Kosmetikunternehmen in direkten Kontakt“, sagt Jonas Grashey, Managing Director Bunte. Die ehemalige Chefredakteurin Patricia Riekel hat dafür ein hochkarätiges Bühnenprogramm zusammengestellt. Grashey: „Wir verbinden Entertainment, Information und Inspiration. Durch die mediale Begleitung in Bunte, auf Bunte.de sowie auf unseren Social-Media-Kanälen erreicht die Messe ein Millionenpublikum.“

Programm-Highlights

Ob Yoga-Workout mit Barbara Becker, Schminkschule mit Boris Entrup, Foto-Posing mit Motsi Mabuse oder Beauty-Talks mit Judith Williams, Dr. Barbara Sturm und Cathy Hummels – für beautyinteressierte Frauen bietet sich ein einzigartiges Angebot an Treatments, Stylings und Shopping. Zentrales Element der Bunte Beauty Days bildet die Bunte Stage mit Diskussionen mit Experten und Prominenten. Durch das Bühnen-Programm an den beiden Messetagen führt die TV-Moderatorin Jennifer Knäble. Farina Opoku alias Novalanalove, eine der bekanntesten Influencerinnen Deutschlands, verrät in einem Panel ihre persönlichen Beauty-Geheimnisse. Moderator Jochen Schropp diskutiert über männliche Schönheitsideale und weibliche Irrtümer. Bei weiteren Panels stehen Themen wie Clean Beauty, Fitness-Workouts und visionäre Hautpflege ebenso auf dem Programm wie die wichtigsten Makeup- und Haar-Trends. Das komplette Programm finden Sie hier: http://www.bunte-beauty-days.de/highlights/#programm

Tickets

Tickets für die Bunte Beauty Days sowie alle weiteren Infos gibt es unter: www.bunte-beauty-days.de. Im VIP-Ticket ist etwa eine Goodie-Bag im Wert von über 250 Euro enthalten, sowie der Zutritt zur VIP-Lounge. Bunte begleitet die Beauty Days mit Berichten im Magazin, mit einem Beauty-Special, online auf Bunte.de, Facebook und Instagram.

Kooperation mit Health and Beauty

Bunte ist Partner von „Health and Beauty“, dem führenden Fachverlag für die professionelle Kosmetik und für die professionelle Fitness-Branche. „Health and Beauty“ ist international etablierter Veranstalter von 20 Kosmetik-Fachmessen und Herausgeber von 35 Fachmagazinen in 16 Ländern. Während der Bunte Beauty Days findet in München auch die von „Health and Beauty“ ausgerichtete internationale Kosmetik-Fachmesse „Beauty Forum München“ statt, eine der europaweit führenden Kosmetikfachmessen.