Mehr MVG Rad: Neue Stationen in Schwabing und in der Maxvorstadt

MVG Rad ist jetzt auch mit einem Standort am Englischen Garten vertreten: An der Bushaltestelle Chinesischer Turm gibt es seit Neuestem eine MVG Radstation (Foto). In Schwabing und in der Maxvorstadt sind außerdem die folgenden Standorte neu dazu gekommen: Königinstraße, Ger-trud-Grunow-Straße (in der Nähe der Bushaltestelle) sowie Marianne-Brandt-Straße. Damit sind nun 121 Stationen in Betrieb. Vier weitere Stationen werden im Sommer errichtet.

MVG Rad wächst weiter: Bis Ende des Jahres sollen weitere 2.000 Räder an den Start gehen, so dass sich die Flotte in München auf 3.200 Räder mehr als verdoppelt. Im Herbst fällt außerdem der Startschuss für MVG Rad im Landkreis München. Der Ausbau in Stadt und Land erfolgt in Zu-sammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch die Landeshaupt-stadt München und den Landkreis München. MVG Rad hat inzwischen gut 100.000 Kunden. Seit dem Start des Mietradsystems im Herbst 2015 gab es bereits mehr als eine Million Ausleihen. Die App „MVG more“, mit der die MVG Räder lokalisiert und ausgeliehen werden können, steht im App Store und bei Google Play kostenlos zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es unter: www.mvg.de/rad