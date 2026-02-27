MVG: Streik-Update 11:30 Uhr

• U-Bahn-Betrieb ausgeweitet: U3, U6 und U2/U5 abschnittsweise in Betrieb

• Tram: Linien 20 und 25 in Betrieb

• Busse auf allen Linien

Die Gewerkschaften Verdi und NahVG haben für Freitag, 27. Februar, und Samstag, 28. Februar, zu jeweils ganztätigen Streiks aufgerufen. Aus diesem Grund sind in München an beiden Tagen U-Bahn, Tram und die Buslinien bis zur Nummer 199 stark eingeschränkt. Ein geregelter Betrieb wird voraussichtlich erst nach Ende des Streiks ab dem frühen Sonntagmorgen (03:30 Uhr) möglich sein. Die S-Bahn, die Regionalzüge und die MVV-Regionalbuslinien werden nicht bestreikt.

Die MVG empfiehlt, am Streiktag auf andere Verkehrsmittel auszuweichen, Fahrgemeinschaften zu bilden oder Homeoffice einzuplanen, wenn das möglich ist.

Aktuelle Betriebslage (Stand 11:30 Uhr)

Bei der U-Bahn konnte der Betrieb noch weiter ausgedehnt werden. Die Züge kommen ca. alle 10 auf den folgenden Abschnitten:

• U3: zwischen Fürstenried West und Olympiazentrum

• U6: zwischen Klinikum Großhadern und Fröttmaning

• U2/U5: zwischen Feldmoching, Hauptbahnhof, Giesing, Innsbrucker Ring, Neuperlach Süd

Bei der Tram fahren die Linie 20 im 10-Minuten-Takt und die Linie 25 im 20-Minuten-Takt.

Der Betrieb bei U-Bahn und Tram ist maßgeblich von der Personalverfügbarkeit abhängig. gegebenenfalls auf zusätzliche Abschnitte und Linien ausgeweitet.

Beim Bus ist deutlich mehr als die Hälfte der Fahrzeuge unterwegs. Die Busse fahren unregelmäßig auf allen Linien.

Aktuelle Informationen auf mvg.de und in der App MVGO

Infos zur aktuellen Betriebslage werden laufend aktualisiert:

• auf mvg.de unter „Aktuelle Störungen“ sowie

• in der App MVGO unter „Störungen“.

Das ist die beste Quelle für alle, die wissen wollen, auf welchen Linien einzelne Fahrzeuge unterwegs sind. Die Meldung wird regelmäßig aktualisiert.

Fahrgäste können ihre konkrete Verbindung auch in der Verbindungsauskunft auf mvg.de und in der App MVGO überprüfen. Anhand der farbigen Uhrzeit ist ersichtlich, welche Züge und Busse während des Streiks fahren (grün = pünktlich; rot = verspätet).

Auch über Anzeigen und Ansagen an Bahnhöfen und Haltestellen informiert die MVG über die Betriebslage.