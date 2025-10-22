Neue Miniramp für Skate- und BMX-Szene im Actionsportzentrum

Wo einst im Olympiapark über Jahrzehnte Schlittschuhe übers Eis glitten, rollen ab sofort Boards und Bikes. Im ehemaligen Olympia-Eisstadion, dem jetzigen Actionsportzentrum, steht nun eine temporäre Miniramp als neuer Treffpunkt für Münchens Skate- und BMX-Szene über die Wintermonate zur Verfügung. Gefördert wird Angebot vom Referat für Bildung und Sport.

Mit dem Projekt erhält die Münchner Skate- und BMX-Community eine Indoor-Option. Für nur 2,50 Euro pro Session steht die Rampe allen offen. Ergänzt wird das Angebot durch ein vielfältiges Workshop-Programm (5 Euro pro Workshop): von Einsteigerkursen für Kinder über Sessions für Erwachsene bis hin zu speziellen Girls-Only-Kursen, die Frauen und Mädchen einen geschützten Raum zum Ausprobieren und Austauschen bieten. Die Ausrüstung kann für 2,50 Euro ausgeliehen werden. Anmeldungen sind möglich bei Instagram unter Ride_further_tour.

Auch abseits des täglichen Betriebs dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf zahlreiche Highlights freuen. Über den Winter hinweg sind verschiedene Skate- und BMX-Events geplant – darunter Contests, Jams und Community-Treffen, die die Szene zusammenbringen und sportliche Akzente setzen.