München neu entdecken: Auftakt der geführten Radtouren

Mit dem Frühling erwacht wieder das Leben auf Straßen, Plätzen und in den Parks. Dieses bunte Treiben lässt sich von April bis Oktober entspannt vom Fahrradsattel aus erleben – während der geführten Radtouren des Mobilitätsreferats.

Beim Auftakt am Samstag, 18. April, von 10 bis 12.30 Uhr, geht es über rund 13 Kilometer auf eine Erlebnistour durch die Innenstadt. Vom Kunstareal bis zum Gärtnerplatz wird städtisches Flair erlebbar. Ein Abstecher in den Englischen Garten rundet die Tour mit urbanem Grün ab.

Knapp eine Woche später geht es im Westen weiter: Auf einer Strecke von rund 14 Kilometern werden am Freitag, 24. April, von 17 bis 19.30 Uhr auf der Tour „Von der alten Messe durch Münchens historische Westviertel“ mehrere interessante Stadtquartiere durchquert. Die Route verläuft durch die Schwanthalerhöhe nach Neuhausen und Gern, streift den Olympiapark und den Ackermannbogen und endet nach dem Durchfahren des Kreativquartiers am Königsplatz.

Am Donnerstag, 30. April, um 17 Uhr startet bereits die nächste rund 13 Kilometer lange Tour, die unter anderem auf ausgewählten Abschnitten des Altstadt-Radlrings verläuft.

Im Mai werden zwei weitere Touren angeboten: Die Route der Tour am Mittwoch, 6. Mai, von 17 bis 19.30 Uhr verläuft durch den vielseitigen Münchner Norden rund um den Olympiapark. Die Tour am Freitag, 29. Mai, von 17 bis 19.30 Uhr, widmet sich den Spuren der historischen Stadterweiterung.

Unter muenchenunterwegs.de/angebote/muenchen-neu-entdecken ist die Anmeldung zu den Touren ab zwei Wochen bis einen Tag vor dem jeweiligen Termin bis 12 Uhr möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 20 Personen beschränkt. Auf der Webseite finden sich außerdem ausführliche Informationen zu den weiteren Touren, die noch bis Oktober angeboten werden.

Die geführten Radtouren des Mobilitätsreferats sind die Gelegenheit, die schönsten Ecken Münchens auf attraktiven und sicheren Routen mit dem Fahrrad zu erkunden. Dabei erfahren die Teilnehmenden viel Wissenswertes über die Stadtentwicklung, neue und historische Viertel sowie über Projekte der städtischen Radverkehrsförderung. Nicht zuletzt lassen sich bei den Radtouren auch neue Bekanntschaften schließen.

Das Mobilitätsreferat ist Veranstalter der Touren, die von guiding architects munich durchgeführt werden. Alle Touren sind kostenlos, zudem gibt es jeweils ein informatives Booklet im Taschenformat, mit dem man die Tour – unterstützt durch eine Verknüpfung mit einer Navigations-App – auch nachfahren oder Informationen dazu nachlesen kann.