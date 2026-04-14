Größerer Polizeieinsatz aufgrund einer Bedrohungssituation in Moosach

Am Montag, 13.04.2026, gegen 12:15 Uhr, sollten einem 35-jährigen jemenitischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in einer Asylbewerberunterkunft in München Dokumente durch Mitarbeiter der Unterkunft ausgehändigt werden. Hierbei trat der 35-Jährige mit einem Messer in der Hand an die Zimmertür und bedrohte die Angestellten.

Den Mitarbeitern gelang es, die Tür zu schließen und sich aus dem Gebäude zurückzuziehen. Anschließend verständigten sie über den Notruf die Polizei. Daraufhin wurden mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Im Rahmen des Polizeieinsatzes konnte der Tatverdächtige in der Unterkunft festgenommen werden. Bei einer Durchsuchung wurde das Messer aufgefunden und sichergestellt.

Der Tatverdächtige wurde zur weiteren Sachbearbeitung zu einer Polizeiinspektion verbracht. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsreferat wurde aufgrund einer bestehenden Fremd- und Eigengefährdung die psychiatrische Unterbringung in einem Krankenhaus angeordnet. Der 35-Jährige wurde anschließend in eine entsprechende Einrichtung gebracht. Zudem wurde er wegen der Bedrohung angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.