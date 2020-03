Pasinger Bahnhofsplatz: Obdachloser in Brand – Passant versucht mit Wasserflasche zu helfen

Am Freitag, 28.02.2020, gegen 21:10 Uhr, bemerkte ein Passant in einer öffentlichen Toilette am Pasinger Bahnhofsplatz einen 61-jährigen deutschen Obdachlosen, dessen Kleidung in Brand geraten war. Der Passant versuchte das Feuer mit dem Wasser einer mitgeführten Flasche zu löschen. Die Kleidung konnte schließlich durch verständigte Polizeibeamte sowie die Feuerwehr gelöscht werden.

Der 61-Jährige kam zur Behandlung seiner lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 13 für Branddelikte, ergaben bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist die Brandursache auf den Umgang mit Tabakwaren zurückzuführen.