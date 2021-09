Philipp Poisel Neon Tour 2022 – 23.11.2022 im Zenith München

Im Herbst 2022 mit neuem Album auf Tour

NEON – DIE TOUR! Nach der atemberaubenden, ausverkauften „Mein Amerika“ Tour 2017 begeben sich Philipp Poisel und seine Band endlich wieder auf Arena Tour durch Deutschland und haben neben seinen bekannten Klassikern auch die Songs seines neues-ten und 4. Studioalbums „Neon“ im Gepäck.

Es geht LIVE endlich weiter, mit derselben bekannten Intensität, zwischen energiegelade-nen Pophymnen und Philipp Poisels besonderen filigranen, poetischen Balladen, die selbst eine Smartphonegeneration dazu bringt wieder Feuerzeuge mit auf Konzerte zu nehmen.

Das neue Album „Neon“ ist ein Meilenstein der Phantasie. Eine Reise in die Kindheit, in der das Neonlicht hell im Zentrum strahlt und an seinen Ausläufern in der Dunkelheit versinkt. Und so wird das Publikum auch bei den acht Liveshows auf diese besondere Phantasiereise entführt, denn in Philipp Poisels Songs und bei seinen Konzerten wachsen filmreife Kopf-kinolandschaften. Die Musik erzählt das Erlebte. Wie von Geisterhand entsteht so eine In-tensität, der man sich kaum entziehen kann. Hell wie Neonlicht, als Kontrapunkt zur Dun-kelheit.

Exklusiver Eventim Presale: Fr., 24.09.21 | 10:00 Uhr

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Mo., 27.09.21 | 10:00 Uhr

Tickets sind telefonisch unter 01806 – 570070 (0,20 € / Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 € / Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen), im Internet unter www.eventim.de sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Bitte beachten Sie die folgenden, für München geltenden Jugendschutzregelungen:

Kinder unter 6 Jahren erhalten keinen Zutritt zu der Veranstaltung.

Kinder zwischen 6 und unter 14 Jahren dürfen nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder einer erziehungsbeauftragten Person eingelassen werden.

Ein Ausweisdokument ist mitzuführen.