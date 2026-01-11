Raubüberfall auf Supermarkt in Unterhaching

Am Samstag, 10.01.2026, gegen 20:00 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter maskiert einen Supermarkt in Unterhaching. Im Kassenbereich forderte er von einem Mitarbeiter unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Er entnahm das Bargeld aus der Kasse und forderte im Anschluss von einer Mitarbeiterin eines dortigen Backshop ebenfalls die Herausgabe von Bargeld. Ihm wurde daraufhin ein Bargeldbetrag ausgehändigt.

Insgesamt entwendete er nach den ersten Ermittlungen Bargeld im Wert von über tausend Euro.

Im Anschluss flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung der Kleingärten im Fasanenpark und danach in unbekannte Richtung.

Der Mitarbeiter informierte danach umgehend den Polizeinotruf 110.

Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei, an der eine Vielzahl von Streifen beteiligt war, führten bislang nicht zur Identifizierung und Festnahme des Täters.

Das Kommissariat 21 übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca.1,75 – 1,80 m groß, normale Statur, schwarze glatte Haare, Seiten kurz rasiert, oben etwas länger, bekleidet mit grauer Mütze, schwarzem Schal, dunkelgrünem Anorak und medizinischem Mund-Nase-Schutz, mitgeführte Gegenstände schwarze Umhängetasche, schwarze Langwaffe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Am Sportpark und Ludwig-Specht-Straße (Unterhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.