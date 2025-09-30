Red Bull League of Its Own 2025: Weltstars des E-Sports im SAP Garden München

Am 29. November wird München zur internationalen Bühne des E-Sports: Mit Red Bull League of Its Own kommt eines der größten und spektakulärsten Gaming-Events der Welt in den SAP Garden im Olympiapark. Rund 11.000 Fans werden erwartet, wenn die besten Teams und Stars der Szene in diesem besonderen Showcase-Turnier aufeinandertreffen.

Was ist Red Bull League of Its Own?

League of Legends ist eines der meistgespielten Computerspiele weltweit und seit Jahren ein fester Bestandteil des E-Sports, also professionell ausgetragener Videospiel-Wettbewerbe. Millionen Menschen verfolgen die Matches regelmäßig online. Red Bull League of Its Own ist ein Off-Season-Event, bei dem League of Legends gespielt wird – mit Traumduellen, die es im regulären Spielbetrieb sonst nie gäbe.

T1 trifft Europas Top-Teams

Headliner des Abends ist T1, das berühmte Team aus Südkorea, vielfacher Weltmeister und Ikone der Szene. Erstmals treten sie in München an. Ergänzt wird das Line-up durch europäische Spitzenteams wie G2 Esports, Karmine Corp, NNO Old sowie die Showtruppe Los Ratones – eine Mischung aus Weltklasse und Entertainment.

Mehr als nur klassische Matches

Bekannt ist Red Bull League of Its Own dafür, die üblichen Regeln auf den Kopf zu stellen: Neben klassischen Teamduellen erwarten die Fans Show-Formate wie 1-gegen-1, 2-gegen-2, gemischte Teams oder den legendären Ultimate Fearless Draft, bei dem einmal gewählte Spielfiguren für den Rest des Turniers gesperrt bleiben. Das sorgt für überraschende Strategien, Spannung und beste Unterhaltung – auch für alle, die nicht tief in der E-Sports-Szene stecken.

München als Bühne des Spektakels

Der SAP Garden, Münchens modernste Multifunktionsarena, wird für das Event in eine Gaming-Bühne der Extraklasse verwandelt. Ein besonderes Highlight: Eine eigens gebaute „Midlane“ – eine Art Spielfeldachse – führt mitten durchs Publikum und bringt die Fans hautnah ins Geschehen. Neben bayerischen Akzenten vor Ort wird das Turnier weltweit live über die Twitch– und YouTube-Kanäle von Red Bull Gaming übertragen – begleitet von über 30 internationalen Gaming-Stars, die das Event für ihr Millionenpublikum kommentieren.

Alle, die einmal ein Gaming-Event live erleben möchten, sollten sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Tickets sind ab sofort unter https://win.gs/42Gm4py erhältlich.