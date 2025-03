Ruffinihaus Creative Hub: 32 Unternehmen neu am Start

Die dritte Generation von Kultur- und Kreativunternehmen hat ihre Büros im Ruffinihaus Creative Hub – dem Inkubator für die Münchner Kultur- und Kreativwirtschaft – am Rindermarkt bezogen. Insgesamt 32 Unternehmen aus den Bereichen Architektur, Buch, Design, Film, Illustration, Kunst, Theater, Musik, Presse und Software/Games nutzen diesen einzigartigen Standort im Herzen Münchens für die nächsten zwei Jahre, um an unternehmerischen Herausforderungen zu arbeiten und zu wachsen. Sie wurden im Rahmen eines zweistufigen Bewerbungsverfahrens von Kreativ München aus insgesamt 102 Bewerbungen ausgewählt.

Das Ruffinihaus Creative Hub verfolgt das Ziel, optimale Bedingungen für die Weiterentwicklung von kultur- und kreativwirtschaftlichen Unternehmen zu schaffen. Im Sinne eines Inkubators können hier Gründer*innen, Selbstständige und Unternehmer*innen der Münchner Kultur- und Kreativwirtschaft ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln und nächste unternehmerische Schritte gehen, fachlich begleitet von Kreativ München. Dazu gehören Beratungs-, Qualifizierungs- und Vernetzungsangebote genauso wie die Bereitstellung von Experimentierräumen und Anlässe zur Steigerung der eigenen Sichtbarkeit: Gemeinsam konzipierte Veranstaltungen oder die Bespielung eines eigenen Ladens am Rindermarkt ermöglichen es den Nutzer*innen, das eigene Geschäftsmodell zu testen und wertvolle Kunden- und Markterfahrungen zu sammeln. Gleichzeitig soll eine inspirierende Unternehmergemeinschaft entstehen, die sich gegenseitig bereichert und vernetzt.

Bei der offiziellen Begrüßung der rund 50 Unternehmer*innen unterstrichen Kommunalreferentin Jacqueline Charlier, Wirtschaftsreferent Dr. Christian Scharpf und Stadtdirektor Marek Wiechers aus dem Kulturreferat die Bedeutung des Projekts für die kreative Szene Münchens. Kommunalreferentin Jacqueline Charlier: „Das Ruffinihaus ist ein Ort, der Kreative zusammenbringt, innovative Projekte ermöglicht und Ideen für die Zukunft entstehen lässt. Mir ist es ein persönliches Anliegen, bezahlbare und repräsentative Räume für Kreativschaffende bereitzustellen. Ich wünsche den Beteiligten viel Erfolg. Was mich besonders freut: Die bisherigen Teilnehmer*innen haben gezeigt, dass sie durch diese Unterstützung in der Lage sind, im Anschluss eigene Büros auf dem freien Markt zu finanzieren.“

Dr. Christian Scharpf, Referent für Arbeit und Wirtschaft: „Mit dem Ruffinihaus Creative Hub bieten wir der Kultur- und Kreativwirtschaft einen Unternehmensinkubator, der speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die Branche verbindet ästhetische mit wirtschaftlicher Kreativität und liefert wertvolle Impulse für München als Wirtschaftsstandort. Der Hub bietet der Branche mehr Sichtbarkeit, individuelle Entfaltungsmöglichkeiten und somit gesteigerte Wachstumschancen.“

Stadtdirektor Marek Wiechers: „Ich freue mich, dass die dritte Generation der Kultur- und Kreativschaffenden nun im Ruffinihaus wirken kann. Hier werden neue Ideen entwickelt, aus denen tolle, kreative Projekte entstehen können. Die individuell gestalteten Büros dienen als Visitenkarten der Unternehmen, das enge Miteinander von Menschen unterschiedlicher, künstlerischer Branchen führt zu wechselseitiger Inspiration, zu wichtigen Netzwerken und zu wertvollen Begegnungen. Es ist ein wunderbarer Ort der Möglichkeiten.“

Neues Residency-Programm

Mit der dritten Laufzeit startet erstmals ein Residency-Programm in Kooperation mit dem Bureau du Design de la Mode et des Métiers d‘Art in Paris (BDMMA). Im Rahmen dieses Programms wird ein Designer aus Paris für drei Monate ins Ruffinihaus eingeladen, während eine kreativschaffende Person aus München einen Arbeitsplatz im Pariser Inkubator „Les Ateliers de Paris“ bezieht. Der Industriedesigner Julien Gorrias nutzt seinen Aufenthalt in München, um das kreative Ökosystem in Bayern kennenzulernen und neue Märkte zu erschließen. Aktuell läuft die Ausschreibung für den Gegenbesuch eines/-r Münchner Designer*in. Bewerbungen sind über die Kreativ München Webseite bis 29. April möglich.

Projektträger und Umsetzung

Das Projekt wird von Kreativ München in Zusammenarbeit mit dem Kommunalreferat, dem Referat für Arbeit und Wirtschaft und dem Kulturreferat ermöglicht, umgesetzt und fachlich begleitet.

Über Kreativ München

Kreativ München fördert die Münchner Kultur- und Kreativwirtschaft und ist zentrale Anlaufstelle für alle kultur- und kreativschaffenden Unternehmer*innen und Selbständigen. Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für die Branche in allen elf Teilmärkten entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu verbessern. Das Team bietet kostenfreie Beratungen bei unternehmerischen Herausforderungen, organisiert Qualifizierungsformate, vernetzt mit anderen Kreativunternehmen und Branchen, verbessert die Sichtbarkeit der Kultur- und Kreativbranche und unterstützt Unternehmer*innen bei der internationalen Markterschließung und der Suche nach leistbaren Räumen. Mehr Infos unter kreativ-muenchen.de.