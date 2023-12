Sarah Connor am 25.06.2024 in der Tollwood Musik-Arena 2024

A very special summer evening with SARAH CONNOR MY FAVORITE SONGS

Pop-Ikone mit Soul-Charakter: Sarah Connor bringt am 25. Juni 2024 Emotion pur auf die Bühne der Musik-Arena. Sie kehrt mit einem neuen musikalischen Programm zurück, das die Herzen ihrer Fans im Sturm erobern wird. Auf dem Tollwood Sommerfestival verspricht sie: „A very special summer evening“ – mit ihren Lieblingssongs kehrt sie zurück in die Musik-Arena.

Das Live-Erlebnis ist eine klangvolle Mischung aus ihren zeitlosen Lieblingsklassikern und großen Hits, die ihre musikalische Entwicklung widerspiegeln. Sarahs einzigartige Fähigkeit, Emotionen in jeder Note einzufangen, verschmilzt mit einer Bühnenpräsenz, die das Publikum in den Bann zieht. Von kraftvollen Balladen bis zu mitreißenden Uptempo-Nummern – jedes Lied ist ein Kunstwerk, das von ihrer unvergleichlichen Leidenschaft für die Musik durchdrungen ist. Mit ihrer Stimme, zart und gleichzeitig kraftvoll wie ein Sommergewitter, singt sich Sarah Connor in die Herzen ihrer Fans und lässt das Publikum in einem Meer aus Emotionen schwelgen.

Sehr geehrte Tollwood-Besucher*innen, bitte beachten Sie die aktuellen Sicherheitshinweise

für die Musik-Arena. Es werden Taschenkontrollen und Bodychecks durchgeführt. Wir bitten alle Besucher*innen auf die Mitnahme größerer Rucksäcke und Taschen zu verzichten, um die Einlasskontrollen zu beschleunigen.

Einlass: 18:00 Uhr Beginn: 19:00 Uhr Ende: max. 22:00 Uhr

Tickets>>