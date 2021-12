Spritpreise ziehen an

Benzin 1,4 Cent teurer als in der Vorwoche / Diesel steigt um 0,8 Cent

Der Benzinpreis hat nach einem dreiwöchigen Abwärtstrend wieder spürbar angezogen. Laut aktueller ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise kletterte der Preis für einen Liter Super E10 im Vergleich zur Vorwoche um 1,4 Cent auf durchschnittlich 1,610 Euro. Etwas schwächer fiel der Anstieg des Dieselpreises aus: Ein Liter kostet aktuell im bundesweiten Mittel 1,524 Euro und damit 0,8 Cent mehr als in der Vorwoche.

Gleichzeitig ist der Ölpreis leicht rückläufig. Die Notierungen für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent liegen aktuell bei etwa 73 US-Dollar und damit etwas unter dem Niveau der Vorwoche. Auffällig sind aus Sicht des ADAC die derzeit erheblichen regionalen Preisdifferenzen von bis zu neun Cent zwischen einzelnen Bundesländern.

Sparpotenzial für Autofahrer bieten insbesondere die Schwankungen der Kraftstoffpreise im Tagesverlauf. So kosten Benzin und Diesel in aller Regel in den Morgenstunden um 7 Uhr am meisten. Abends zwischen 18 und 19 Uhr sowie zwischen 20 und 22 Uhr ist Kraftstoff hingegen am günstigsten. Wer dann tankt, kann im Schnitt bis zu sieben Cent je Liter sparen.

Unkomplizierte und schnelle Hilfe bekommt man mit der Smartphone-App „ADAC Spritpreise“. Neben den aktuellen Kraftstoffpreisen nahezu aller 14.000 Tankstellen in Deutschland bietet die App eine detaillierte Routenplanung. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auch unter www.adac.de/tanken.