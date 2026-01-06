Tatverdächtige nach Wohnungsraub in Schwabing festgenommen

Am Montag, 05.01.2026, gegen 09:30 Uhr, klingelte eine 44-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München durchgehend bei einer über 70-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München, bis diese die Wohnungstüre öffnete.

Die 44-Jährige überrumpelte die über 70-Jährige direkt im Eingangsbereich der Wohnung. Sie griff der Rentnerin mit beiden Händen an den Hals und würgte diese kurzzeitig. Dazu schlug sie ihr mit der Faust mehrfach in das Gesicht. Die über 70-Jährige wurde bei diesem Angriff zusätzlich zu Boden gestoßen. Die 44-Jährige forderte sie nun auf, ihr Bargeld auszuhändigen. Sie packte die am Boden liegende Seniorin erneut, zog diese nach oben und forderte weiterhin die Herausgabe ihres Bargeldes. Die 44-Jährige durchsuchte schließlich selbstständig die Wohnräume und entnahm Bargeld aus einem Geldbeutel. Anschließend flüchtete sie.

Der Polizeinotruf 110 wurde über die integrierte Leitstelle informiert. Beim Eintreffen der ersten Polizeibeamten konnte die über 70-Jährige angetroffen und versorgt werden. Durch die Befragung der über 70-Jährigen konnte kurz darauf die Wohnung der Tatverdächtigen im Nachbaranwesen ausfindig gemacht werden. Im Rahmen der Tatortbereichsfahndung konnte die Tatverdächtige durch Zivilkräfte schließlich angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die 44-Jährige wurde auf eine Polizeiinspektion verbracht und nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen vor Ort wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen wurden vom Kommissariat 21 übernommen.