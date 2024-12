Tram 12: Ab 1. Januar bis Schwabing Nord

Mit dem Fahrplanwechsel zum 1. Januar 2025 verlängert die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) den Linienweg der Tram 12.

Die Tram fährt mit Betriebsbeginn am Neujahrstag ab Scheidplatz weiter über die Parzivalstraße bis Schwabing Nord. In der Parzivalstraße hält die Tram 12 an der Haltestelle Kölner Platz, bevor sie ab Parzivalplatz dem Linienweg der Tram 23 folgt.

Mit der Verlängerung entstehen ganztags alle 10 Minuten neue Direktverbindungen von der Parkstadt Schwabing zur U2 am Scheidplatz und auch der Hauptbahnhof ist so mit nur einem Umstieg erreichbar.