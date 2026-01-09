U6: Fräszug nachts im Einsatz, 20-Minuten-Takt auf dem Nordast

Auf der U6 werden zwischen Garching Forschungszentrum und Münchner Freiheit die Schienen bearbeitet. Für die Instandhaltung kommt in den Abend- und Nachtstunden von Sonntag auf Montag, 11./12. Januar bis Donnerstag auf Freitag, 15./16. Januar, ein Fräszug zum Einsatz. In diesen Nächten kann die U6 jeweils ab ca. 22:30 Uhr bis Betriebsschluss nur im 20-Minuten-Takt verkehren.

An den Bahnhöfen Freimann, Studentenstadt, Alte Heide, Nordfriedhof und Dietlindenstraße fahren die Züge zeitweise von anderen Gleisen als gewohnt ab. Die Fahrgäste werden gebeten die Anzeigen am Bahnhof zu beachten. Zwischen Klinikum Großhadern und Münchner Freiheit verkehrt die U6 im 10-Minuten-Takt.

In den nächsten Wochen wird der Fräszug noch auf den Linien U2 und U3 sowie auf dem Südast der U6 zum Einsatz kommen. Weitere Informationen und Hintergrundwissen gibt es auf mvg.de/fraeszug. Die MVG informiert ihre Fahrgäste mit Aushängen, Tickertexten und Durchsagen über die Änderungen. Infos zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf mvg.de und in der App MVGO.