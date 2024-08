Verkehrsunfall zwischen Pkw und Trambahn – eine Person verletzt

Am Donnerstag, 08.08.2024, gegen 17:30 Uhr, fuhr ein 34-Jähriger mit einem Mercedes Pkw auf der Arnulfstraße stadtauswärts (westliche Fahrtrichtung). An der Kreuzung zur Paul-Heyse-Unterführung wollte er nach links in diese abbiegen.

Zeitgleich fuhr ein 28-Jähriger als Trambahnfahrer die Arnulfstraße ebenfalls stadtauswärts.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der 34-jährige Pkw-Fahrer erlitt Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Trambahnfahrer sowie die Fahrgäste blieben unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr musste über eineinhalb Stunden an der Unfallstelle abgeleitet werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.