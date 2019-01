Westend: Sexueller Übergriff auf 18-Jährige

Am Sonntag, 06.01.2019, gegen 06.00 Uhr, ging eine 18-Jährige zu Fuß von einer Diskothek zum S-Bahnhof Hackerbrücke. Als sie am Bahngleis auf die S-Bahn wartete, kam ein unbekannter Mann auf sie zu und verwickelte sie auf Englisch in ein Gespräch.

Schon nach kurzer Zeit fragte er sie, ob sie mit ihm Geschlechtsverkehr haben wolle. Nachdem sie dies vehement verneinte, packte er sie am Oberarm und zog sie in Richtung Treppe. Als er versuchte die 18-Jährige zu küssen und in ihren Intimbereich fasste, wehrte sie sich. Sie stach mit ihren Fingern in Richtung der Augen des Tatverdächtigen und konnte so den Angriff abwehren. Anschließend flüchtete die Frau in die einfahrende S-Bahn. Der Tatverdächtige lief in unbekannte Richtung davon.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 175 cm groß, ca. 25 Jahre alt, dunkelhäutig, schwarze kurze Haare, sprach englisch.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum an der S-Bahnhaltestelle Hackerbrücke Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.