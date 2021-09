Wohnungsbrand in Trudering

Am Freitagnachmittag ist in einer Wohnung in Neutrudering ein Brand ausgebrochen und zerstörte dabei große Teile des zweiten Obergeschosses.

Die Mieterin bemerkte zwischen Wohnzimmer und Balkon einen Flammenschein. Noch während sie nach dem Rechten schauen wollte, vergrößerte sich schlagartig der Brandbereich. Ihr blieb nur die Flucht aus der Wohnung übrig. Noch auf dem Weg ins Freie wählte sie die 112 und meldete den Brand.

Die daraufhin zur Alarmadresse disponierten Fahrzeuge, konnten schon weit auf der Anfahrt die schwarze Rauchsäule erkennen. Vor Ort wurden sie vorbildlich von der Mitteilerin in die Situation eingewiesen und erhielten von ihr auch den Wohnungsschlüssel. Zeitgleich brachten die Einsatzkräfte die Drehleiter zur Brandbekämpfung in Stellung und führten weitere Löschmaßnahmen über das Treppenhaus durch. Noch bei der Vorbereitung dieser Maßnahmen forderte der Einsatzleiter weitere Kräfte an.

Nach 45 Minuten war das Feuer in Gewalt, aufwendige Naschlöscharbeiten folgten. Da sich der Brand in die Dachkonstruktion ausgedehnt hatte, kam zur Unterstützung die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr zum Einsatz.

Gesichert an der Drehleiter, verschafften sie sich Zugang unter die metallene Dachhaut, um das Ausmaß der Brandausbreitung abschätzen zu können. Bis um 17.30 Uhr dauerten diese Maßnahmen an, bis restlos alle Brandnester gefunden wurden.

Weitere Kontrollen der Brandwohnung wurden durchgeführt, um sicherzustellen, dass keine Glutnester übersehen wurden. Der Sachschaden kann von Seiten der Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die Brandursachenermittlung führt die Polizei durch.