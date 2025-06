Zwei Tatverdächtige nach Körperverletzung in Untergiesing festgenommen

Am Sonntag, 01.06.2025, gegen 22:00 Uhr, kam es zu einem zunächst verbalen Streit zwischen einem 54-Jährigen mit Wohnsitz in München sowie einem 34-jährigen Deutschen und einem 29-Jährigen mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit (beide ohne festen Wohnsitz in Deutschland).

Im Verlauf des Streits stach der 34-Jährige mit einer zerbrochenen Glasflasche in Richtung des 54-Jährigen, welcher dabei Schnittverletzungen an der Hand davontrug. Außerdem wurde der 54-Jährige durch beide Personen auf den Boden geworfen und mehrmals gegen den Kopf getreten. Des Weiteren bedrohte der 34-Jährige den 54-Jährigen.

Eine unbeteiligte Zeugin bemerkte den Streit und informierte den polizeilichen Notruf, woraufhin alle drei Beteiligte von eintreffenden Polizeibeamten vor Ort angetroffen werden konnten. Der 34-Jährige sowie der 29-Jährige wurden festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Der 54-Jährige wurde nach ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst von der Polizei wieder entlassen.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung übernommen.