100. Hotel der Motel One Group in München eröffnet: Grüne Oase inmitten der Stadt

Mit der Eröffnung des Motel One München-Hauptbahnhof feiert die Motel One Group einen bedeutenden Meilenstein: Es ist das 100. Hotel der Design- und Budgetmarke. Direkt am pulsierenden Münchner Hauptbahnhof gelegen, bietet das neue Haus seinen Gästen eine außergewöhnliche Verbindung aus urbanem Komfort und naturnaher Ästhetik. Inspiriert vom legendären Wintergarten König Ludwigs II. und den zahlreichen historischen Parks sowie Gärten der Stadt, ist das Design eine Hommage an Münchens grüne Rückzugsorte.

Bereits beim Betreten des Hotels tauchen Gäste in eine fantasievolle Gartenwelt ein. Die Rezeption empfängt mit einer Komposition aus verspielten Möbelstücken und überraschenden Details. Auffällig sind die kunstvollen Installationen der österreichischen Künstlerin Evalie Wagner, deren Werk „Paradiso“ an die einst prächtigen Wintergärten der Residenz erinnert. Neben der Rezeption setzt der extravagante ZAZA Armchair von Kenneth Cobonpue Akzente, während Teppiche und Holzböden an verwunschene Gartenwege erinnern.

Die Lounge ist das Herzstück des Hotels und in verschiedene Bereiche gegliedert: In der Mitte liegt die sogenannte „Meadow“, die an die Gärten Münchens angelehnt ist. Hier laden organisch geformte Armchairs mit Rattan zum Entspannen ein. Üppige Pflanzeninstallationen und überdimensionale Stehlampen verleihen dem Raum eine märchenhafte Atmosphäre. Edle Materialien und geometrische Formen greifen die Gärten der Hofresidenz auf, während samtige Sitznischen unter großen, maßgefertigten Pendelleuchten eine intime Eleganz schaffen.

Ein besonderes Highlight ist die Bar, deren hinterleuchtete Rückwand an ein historisches Gewächshaus erinnert. Die geschwungene Struktur über dem Tresen zitiert klassische Gartenpavillons, während die Barstühle mit ihrem blattähnlichen Design an die Natur anknüpfen. Auch der Meetingraum „Ludwig“ greift die botanische Thematik auf. Die raumhohe Glaswand mit Stahlelementen erinnert an die einstigen Gewächshäuser des Alten Botanischen Gartens. Hier treffen funktionale Eleganz und inspirierendes Design aufeinander, mit dem massiven Butterfly Workbench von Janua und den ikonischen Tulip Chairs von Artifort.

Schließlich führen die Flure in die 269 stilvollen Gästezimmer, wo eine harmonische Kombination aus natürlichen Materialien, sanften Farben und luxuriösen Details für Erholung sorgt. Über den Betten prangt eine individuell angefertigte Tapete, inspiriert von historischen Gartendarstellungen. Die Tolomeo Bettlampen von Artemide sorgen für sanftes Licht, während Freifrau Leya Stühle mit Lederpolsterung für zusätzlichen Komfort stehen.

Mit dem neuen Motel One München-Hauptbahnhof setzt die Motel One Group erneut Maßstäbe in Sachen Design, Komfort und erschwinglichem Luxus. Das 100. Haus der Marke vereint historische Inspiration mit modernem urbanem Flair – eine grüne Oase für Reisende und Stadtentdecker gleichermaßen.