Maibockanstich 2026: Live-Übertragung mit Derblecken und Musik aus dem Hofbräuhaus

Der Maibockanstich 2026 im Hofbräuhaus München gehört auch in diesem Jahr wieder zu den festen Größen im Münchner Veranstaltungskalender und verbindet auf einzigartige Weise bayerische Tradition, Politik und Unterhaltung. Am 14. April lädt das Staatliches Hofbräuhaus in München zahlreiche geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in den historischen Festsaal ein, um gemeinsam den Frühling mit einem kräftigen Schluck Maibock zu begrüßen. Den feierlichen Fassanstich übernimmt traditionell der bayerische Finanzminister Albert Füracker, während der erste Krug dem Ministerpräsidenten Markus Söder gereicht wird.

Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, gibt es einen besonderen Hinweis: Der BR überträgt den Maibockanstich 2026 live, 14. April 2026, von 20:15 bis 21:15 Uhr direkt aus dem Hofbräuhaus München. Natürlich wird mit dem Anzapfen des Maibocks traditionell auch wieder die bayerische Politiker-Riege kräftig derbleckt.

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Ein Livestream vom BR Fernsehen des Bayerischen Rundfunk.

Für die passende Unterhaltung sorgt der Kabarettist Django Asül, der mit gewohnt scharfem Witz das politische Geschehen kommentiert und damit eine lange Tradition des Starkbierkabaretts fortführt. Ergänzt wird das Programm durch einen Gastauftritt des Duos „Lausdeandl“ sowie durch die musikalische Begleitung der „Holledauer Hopfareissa“, die mit zünftigen Klängen für echte Wirtshausstimmung sorgen. Durch den Abend führen die Moderatorinnen Marion Schieder und Claudia Finger-Erben.

Im Mittelpunkt steht jedoch der Hofbräu Maibock selbst, das älteste Bockbier Münchens, dessen Geschichte bis ins Jahr 1614 zurückreicht. Ursprünglich als nahrhaftes Fastenbier gebraut, hat sich der Maibock zu einem saisonalen Klassiker entwickelt, der mit seiner kräftigen Malznote, einer feinen Hopfenbittere und einem Alkoholgehalt von rund 7,2 Prozent Liebhaber traditioneller Braukunst begeistert.

Auch im Anschluss an die Live-Übertragung bleibt das Ereignis für ein breites Publikum zugänglich, unter anderem über die ARD Mediathek, und unterstreicht einmal mehr die Bedeutung des Hofbräuhauses als weltbekanntes Symbol bayerischer Bierkultur.