38-jähriger Oktoberfestbesucher von einfahrender U-Bahn verletzt

Ein 38-jähriger Oktoberfestbesucher ist beim Zusammenstoß mit einer einfahrenden U-Bahn schwer verletzt worden.

Kurz vor Mitternacht erreichte die Integrierte Leitstelle ein Notruf aus dem U-Bahnhof Sendliger Tor. Eine Person wurde von einer einfahrenden U-Bahn am Bein schwer verletzt. Daraufhin wurden ein Rettungswagen, ein Notarztteam und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Einsatzstelle alarmiert.

Bei Eintreffen der Rettungskräfte lag der 38-Jährige mit einer am Bein stark blutenden Wunde am Bahnsteig. Er wurde von den eintreffenden Einsatzkräften vor Ort versorgt. Unter ärztlicher Begleitung wurde er zur weiteren medizinischen Behandlung in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Die Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges übernahm nach den Rettungsmaßnahmen noch die Reinigung des Bahnsteiges.

Zur Klärung des Unfallherganges ermittelt die Polizei.