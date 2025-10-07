Benefizkonzert der Stiftung Kinderklinik München Schwabing am 23.11.2025

Am Sonntag, den 23. November 2025, lädt die Stiftung Kinderklinik München Schwabing zu einem besonderen Benefizkonzert ins LEO 17 in der Leopoldstraße ein. Unter dem Motto „Klänge entdecken – gemeinsam improvisieren“ gestalten Schülerinnen und Schüler der Rudolf-Steiner-Schule Schwabing zusammen mit dem international gefeierten Jazz-Komponisten und Trompeter Markus Stockhausen ein einzigartiges musikalisches Erlebnis.

Ab 13 Uhr verwandelt sich der Saal in einen Raum voller Klang, Kreativität und Begegnung. Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Musizieren – intuitiv, offen und berührend. Das Konzert zeigt auf eindrucksvolle Weise, wie Musik Menschen jeden Alters verbindet und zu einem besonderen Miteinander führt. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Stiftung Kinderklinik München Schwabing zugute und unterstützt damit erkrankte Kinder und ihre Familien.

Ort: LEO 17, Leopoldstraße 17

Einlass: ab 12 Uhr

Beginn: 13 Uhr