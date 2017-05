Brass Wiesn vom 3.- 6.August 2017 in Eching bei München – ein Festival macht Furore!

Fröhlich, friedlich, Generationen-verbindend, traditionell und zeitgleich multikulturell: diese Attribute stehen für das Brass Wiesn Festival, das seit dem Jahr 2013 in der kleinen Gemeinde Eching, im Landkreis Freising bei München stattfindet.

Innerhalb kurzer Zeit hat sich das kleine Open Air einen Namen in der Blasmusik-Szene sowie bei Musikliebhabern und Festival-Begeisterten sämtlicher Altersgruppen gemacht und gilt als das einzigartigste, heimeligste und gemütlichste Blasmusikfestival in ganz Bayern.

Ob vor der Hauptbühne unter freiem Himmel, im Bierzelt, in der urigen Gamsbluat Alm oder auf den weitläufigen Campingflächen und am direkt angrenzenden Echinger See, die Besucher haben eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich auf dem Brass Wiesn Festival die Zeit zu vertreiben. Kunterbunte Vielfalt ist hier Trumpf – das gilt musikalisch, kulinarisch – und auch bekleidungstechnisch von Kopfbedeckung bis Schuhwerk, bei Jung und Alt. Man trifft auf barfüßige Dirndlträgerinnen ebenso wie auf Turnschuh-tragende Burschen in der Lederhose und traditionsbewusste Trachtler.

Das Brass Wiesn Festival dauert drei Tage. Während am Freitag und Samstag alle Bühnen bespielt werden, gibt es am Sonntag dann zum Abschluss einen traditionellen Frühschoppen im Bierzelt mit allem, was dazu gehört: Blasmusik, Weißwurst-Frühstück und bayerische Schmankerl.



Natürlich steht auf der Brass Wiesn die Blasmusik im Vordergrund. Allerdings darf diese in ihren unterschiedlichsten Facetten präsentiert werden. Egal ob traditionell, etwas hipper, bluesig oder international, hier ist alles erlaubt, was Spaß macht.

So konnte man in den vergangenen Jahren zum Beispiel Hochkaräter wie La Brass Banda, Django 3000 oder Haindling in Eching begrüßen, aber auch internationale Gruppen wie die Hot 8 Brass Band aus den USA, den legendären Vlado Kumpan aus der Slowakei oder die Innsbrucker Böhmische aus dem schönen Tirol.

Wer Lust auf Neues hat, der ist auf der Brass Wiesn genau richtig. Jedes Jahr treten Gruppen auf, die bislang noch Niemand kannte und die sich als Perlen der Blasmusik entpuppten.

Auch die zukünftige Ausrichtung des Programms wird dementsprechend bunt sein. Gerne auch in Kombination mit Mundart-Künstlern, Trachtengruppen, Alphornbläsern oder Goaslschnoizern die in den kommenden Jahren vielleicht Bestandteil sein werden.



Oberstes Gebot: auf dem Brass Wiesn Festival soll man sich wohl fühlen! Dazu gehören neben ausgewählten Konzerten das Ambiente und die kulinarische Verpflegung, außerdem steht die Liebe zum Detail im Vordergrund.

Der festival-eigene Bazar bietet alles, was das Besucherherz begehrt, zum Beispiel Trachtenmode, Hüte, Schmuck oder verschiedene Merchandise-Artikel. Essensstände bieten für jeden Geschmack etwas, angefangen bei deftigen Bratwurst-Semmeln über leckere Brass-Burger und Steckerl-Fisch.

Auch im Bierzelt kann man sich bayerische Schmankerl gönnen. Da wäre zum Beispiel die Echinger Kartoffelsuppe, der traditionelle Schweinsbraten mit Knödel oder auch einfach nur ein warmer Leberkas. Nicht zu vergessen: Bier gibt es im Zelt standesgemäß in der Maß.

Zwischen den Konzerten kann man zwischen Stroh- und Heuballen, Oldtimer-Bulldogs und Dampfmaschinen flanieren oder in den direkt angrenzenden Echinger See springen.



Alle Infos rund um das Festival sowie Tickets gibt es hier: www.brasswiesn.de oder www.facebook.com/brasswiesn.