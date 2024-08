Bürgermeisterin Dietl eröffnet Sommerfestival im Olympiapark

Das Sommerfestival ist eröffnet – 17 Tage Familienspaß mit geliebten Klassikern und neuen Erlebnissen

Sie brauchte nur zwei Schläge, dann hieß es: „O’zapft is!“. Bürgermeisterin Verena Dietl eröffnete als Schirmherrin das Sommerfestival. Zusammen mit dem stellvertretenden Geschäftsführer der Olympiapark München GmbH, Nils Hoch, sowie dem Geschäftsführer der VMS Veranstaltungsgesellschaft der Münchner Schausteller GmbH, Robert Eckl, zapfte sie die erste Maß der „kleinen Wiesn“, wie das Sommerfestival früher gerne liebevoll genannt wurde. „Ich freue mich auf das Sommerfestival. Es ist eine feste Größe und ein tolles Angebot für die Münchner Familien, die ihre Ferien zuhause verbringen, aber auch eine Attraktion für die Touristen, die den Park besuchen. Das Programm ist bunt und vielfältig und es gibt jede Menge zu erleben“, so Bürgermeisterin Verena Dietl.

Von Freitag, 9. August bis Sonntag, 25. August erwartet die Besucher:innen 17 Tage lang ein Angebot mit beliebten Klassikern und vielen neuen Erlebnissen. Die Münchner Schausteller öffnen ihre Fahrgeschäfte, die Budenstraße lädt zum Bummeln und Stöbern ein, die Gastro-Standl bieten kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt. Wieder im Programm sind wie im letzten Jahr die Themen-Wochenenden, ein eigenes Kinderprogramm, ein Dackel Day, ein Foodtruck Market und vieles mehr.

„Wir haben in diesem Sommer schon eine lange Reihe wunderbarer Olympiapark- Veranstaltungen erleben dürfen wie die Fan Zone, den Sommernachtstraum, das Actionsport-Festival MASH, dazu hervorragende Open Airs im Olympiastadion, Konzerte in der Olympiahalle und viele Events mehr. Nun startet unser Sommerfestival, das wegen der Fülle an Veranstaltungen heuer zwar etwas kürzer ist, aber dennoch jede Menge Spiel, Spaß und Unterhaltung bietet. Ich bin sicher, dass unser Olympiapark-Ferien-Klassiker mit seinem tollen Programm wieder viele Familien begeistern wird“, so Nils Hoch.

Alle Infos zum Sommerfestival finden Sie hier olympiapark.de.