Bunte Beauty Days 2019 am 26. und 27. Oktober in München

Die Bunte Beauty Days gehen am 26. und 27. Oktober mit einem großen Star-Aufgebot in der Messe München in die dritte Runde. Mit dabei sind wieder namhafte Beauty-Experten, Influencer und Prominente. So spricht z.B. Moderatorin und Model Sylvie Meis mit der diesjährigen „Germany‘s next Topmodel“Gewinnerin Simone Hartseil auf der Bunte-Stage über den Druck, vermeintlich immer perfekt aussehen zu müssen. Schauspielerin und Food-Bloggerin Janina Uhse diskutiert über Ernährungstrends und Glücklich-Küche, und Fitness-Profi Erik Jäger erklärt, wie es wirklich jeder schafft, sportlich zu sein.

Außerdem zeigen Star-Choreografin Nikeata Thompson und Influencerin Ivana Santacruz angesagte Dance-Moves. Hair-&-Make-up-Artist Boris Entrup und Schauspielerin Vanessa Eichholz stellen neue Beauty-Trends vor. Und die ehemalige deutsche Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch spricht unter anderem mit Social-Media-Star Riccardo Simonetti über ein gesundes Selbstbild in Zeiten von Instagram & Co. In weiteren Bühnentalks geht es um optimale Hautpflege, Innovationen und Trends in der ästhetischen Medizin sowie effektive Methoden zur Stressbewältigung. Mit Themen wie Naturkosmetik und Nachhaltigkeit werden in diesem Jahr zudem neue Schwerpunkte gesetzt. Moderatorin Jennifer Knäble führt wie bereits in den beiden Vorjahren durchs Programm.

Neben diesen facettenreichen Inhalten erwartet die Konsumentinnen im großen Messebereich der Bunte Beauty Days alles rund um die neusten Beauty-Trends in Kosmetik, Pflege, Wellbeing, Fitness und ästhetische Medizin – zum Kennenlernen, Ausprobieren und Kaufen. Bunte vernetzt mit dem Beauty-Ereignis Konsumentinnen, Prominente, Ärzte, Stylisten, Influencer und Journalisten.

Tickets für die Bunte Beauty Days sind in verschiedenen Kategorien zu Preisen von 15 Euro bis 89 Euro erhältlich: Basic-Ticket, Best-Friends-Ticket, Zwei-Tages-Ticket, Nachmittags-Ticket und VIP-Ticket. Im VIP-Ticket ist eine Goodie-Bag im Wert von mehr als 350 Euro sowie der Zutritt zur VIP-Lounge enthalten. Das Ticketing der Bunte Beauty Days liegt bei der Xing SE.

Die Tickets und alle weiteren Informationen zu den Bunte Beauty Days unter www.bunte-beauty-days.de