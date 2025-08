Bus-Umleitungen am Wochenende im Bereich Isarring

Wegen der Fahrbahnsanierung des Isarrings sind von Freitag, 8. August, bis Sonntag, 10. August, die Auffahrten in Richtung Westen von der Ifflandstraße, der Gyßlingstraße und der Effnerstraße für den Verkehr gesperrt. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) muss deshalb die Buslinien 59 und 150 umleiten. Die Einschränkungen gelten von Freitag, 8. August, ca. 12 Uhr, bis Sonntag, 10. August, Betriebsende.

Der Bus 59 in Richtung Ackermannbogen wird zwischen den Haltestellen Richard-Strauss-Straße und Hohenzollernstraße durch den Englischen Garten umgeleitet. Die Haltestellen Herzogpark bis Münchner Freiheit entfallen. Die Haltestelle Giselastraße wird zusätzlich angefahren und bietet die Möglichkeit zum Umstieg in die U3 / U6. Die Haltestelle Effner-platz wird zur Haltestelle der Linie 154 in Richtung Nordbad verlegt.

Der Bus 150 in Richtung Bremer Straße wird zwischen den Haltestellen Arabellastraße und Alte Heide über Effnerstraße und Föhringer Ring umgeleitet. Die Haltestellen Herzogpark bis Nordfriedhof entfallen. Die Haltestelle Studentenstadt wird zusätzlich bedient und ermöglicht einen Umstieg auf die U6.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste mit Aushängen, Tickertexten und Durchsagen über die Änderungen. Infos zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf mvg.de sowie in der App MVGO.