Busumleitungen wegen Messe „IAA Mobility“ rund um den Odeonsplatz und Königsplatz

Wegen Sperrungen während der Messe „IAA Mobility“, für den Auf- und Abbau sowie für den so genannten „Open Space“ muss die Münchner Verkehrsgesellschaft im Zeitraum von Mittwoch, 3. September bis Donnerstag, 18. September 2025 einige Buslinien im Bereich um den Odeonsplatz und die Leopoldstraße sowie im Bereich Königsplatz umleiten.

Der CityRing 58/68 muss zwischen Giselastraße und Pinakotheken über die Barer und Franz-Joseph-Straße umgeleitet werden. In Fahrtrichtung Hauptbahnhof Nord entfallen die Haltestellen Georgenstr. Bis Maxvorstadt/Sammlung Brandhorst. In Fahrtrichtung Ostbahnhof entfallen die Haltestellen Oskar-von-Miller-Ring bis Georgenstraße.

Die MVG Museenlinie 100 muss zwischen Pinakotheken und Königinstraße umgeleitet werden und kann den Odeonsplatz nicht bedienen. In Richtung Hauptbahnhof entfällt zusätzlich die Haltestelle Amalienstraße.

Zusätzlich müssen der CityRing 58/68 und die MVG Museenlinie 100 von Dienstag, 9. September, bis Sonntag, 14. September, zwischen Pinakotheken und Elisenstraße umgeleitet werden. Die Haltestelle Technische Universität muss leider in Richtung Hauptbahnhof, die Haltestelle Königsplatz in beide Richtungen entfallen.

Der Bus 153 kann die Haltestellen Türkenstraße bis Odeonsplatz nicht anfahren und fährt verkürzt nur im Abschnitt Giesing – Schellingstraße.

Der Bus 154 muss zwischen Gisela- und Schellingstraße über die Franz-Joseph-, Nordend- und Barerstraße umgeleitet werden. Die Haltestellen Georgenstraße bis Türkenstraße können leider nicht angefahren werden.

Die NachtBus-Linien N40, N41 und N45 müssen zwischen Hohenzollernstraße und Maximiliansplatz über die Franz-Joseph-, Nordend- und Barerstraße umgeleitet werden. Die Haltestellen Georgenstraße bis Odeonsplatz können leider nicht bedient werden.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste mit Aushängen, Tickertexten und Durchsagen über die Änderungen. Infos zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf mvg.de sowie in der App MVGO.