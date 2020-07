Der Isar-Indianer Willy Michl wird 70 – Live 09.07.2020 im Innenhof des Deutschen Museums

Durch die Corona-Pandemie bedingt wird dieses Jahr Willy‘s Geburtstag nicht im Lustspielhaus begangen, wie es schon einige Jahre nun guter Brauch war. Sondern zwischen den Armen seines geliebten Flusses, der Isar. Wo könnte er ihm noch näher sein als auf der Museumsinsel, im Innenhof des Deutschen Museums.

Im Rahmen des EULENSPIEGEL FLYING CIRCUS wird der Willy am 09.07.20 hier zusammen mit seinem Publikum seinen 70. Geburtstag feiern.

„Wenn ich für sie singe, dann seh´ ich im Himmel das Wuidpferdl, die gefiederten Freunde, die Felsen und den Schnee im Hochgebirge, den Adler über den Wolken, und die Tiere auf den Wiesen. Ich begegne den Geistern. Da kommt der Bär das Isartal herauf, er badet mit mir in der Gumpe wo die kleine Schlange wartet. Und ich weiß, es war die Isar, sie hat mir meinen Gesang geschenkt. Die Isar ist eine Göttin, die alles Leben hier werden ließ lange bevor es Menschen auf der Erde gab. ISARFLIMMERN und alle meine Lieder, sie kamen aus diesem Fluss. OIS IS BLUES und der Rock’n Roll kam aus meiner Stadt , in der ich lebe; wenn ich einst sterbe, so begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses dort am Flaucher, Rossgumpe/Schinderbrücke. Das Herz, es wird weit im Fluss, und wir, das Publikum und sein Bluesmann SoTh, sie vereinen ihre Herzen bei den Konzerten zu einem einzigen großen Isarindianer-Herz. Unser Herzschlag ist wie ein gewaltiger Donner über dem Land, über den Wäldern und Seen, es ist der Herzschlag aus FREIGEIST & FREIHEIT, und das ist auch mein Name, SOUND OF THUNDER den die Bayern Willy Michl nennen, und das bin dann ich. Immer – solange mein wildes Herz schlägt – werde ich dafür singen. Wenn man mich vor die Wahl stellt „Sicherheit oder Freiheit“ so werde ich immer FREIHEIT wählen. So hat es schon zu Woodstock Zeiten geheißen – FREEDOM UP !! FREEDOM !!!

Und so singe ich meinen Blues und den Rock’n Roll und meine Balladen einer ganzen Ära, der Singer-Songwriter & Liedermacher-Ära, der Sommer & Winter in Bayern und für die Welt. Vor über 50 Sommern und Wintern hob ich den Bairischen Blues aus der Taufe, dessen Urheber ich bin. So spricht der Isarindian: come & see & listen to the music am 09.07.2020 im Innenhof des DEUTSCHEN MUSEUMs.

FEIERT MIT MIR !!!“

Willy Michl

Termin: DO 09.07.2020, 20:00 Uhr

Tickets: www.muenchenticket.de