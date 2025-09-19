Die neue Halloween Woche in München – Halloween ist an nur einem Tag im Jahr? Nicht hier!

So hat sich das Team von 0815.Events so einiges ausgedacht…

An insgesamt 6 Veranstaltungstagen verwandelt sich das Nachtgalerie Event Gelände in das Epizentrum schauriger Festlichkeiten. Eine ganze Woche voller Highlights rund um den schaurigsten Tag des Jahres.

Das abwechslungsreiche Programm bietet für jede Alters- und Musikrichtung das passende Halloween Erlebnis.

Candy Dinner for free, Feuershows, Live-Erschrecker & Orks, riesige Kulissen, Licht- & Lasershow, Gruselgänge und ein individuelles zusätzliches Programm je nach Event. Und mit Partner wie global concerts und jump house münchen kann man auch tolle Preise vor Ort gewinnen. Das alles macht die Halloweenwoche zu einem besonderen Erlebnis.

25.10.2025, Samstag: Born to Rock Halloween — ab 21:00 Uhr

26.10.2025, Sonntag: Family Halloween Action & Party Day — ab 12:00 Uhr

30.10.2025, Donnerstag: Afterwork Halloween Party — ab 18:00 Uhr

31.10.2025, Freitag: BTR Night of Darkness — ab 20:00 Uhr

01.11.2025, Samstag: BTR Metal Halloween — ab 21:00 Uhr

02.11.2025, Sonntag: Ü16 Halloween PartyNight — ab 19:00 Uhr

Mehr Infos unter www.halloweenweek.de

Sa. 25. OKT bis So. 02. OKT 2025 Nachtwerk/Nachtgalerie Event Gelände, Landsbergerstr. 185, 80687 München