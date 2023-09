Ehre für Deutschlands beste Torjäger*innen

Die treffsichersten Amateurfußballer*innen an einem Ort – welch besonderer Abend in Dortmund. Sie wurden im Rahmen des Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich am Dienstagabend im Stadion für ihre Leistungen in der Saison 2022/2023 mit der Torjägerkanone für alle von FUSSBALL.DE, kicker und Volkswagen ausgezeichnet.

DFB-Rekordtorschütze Miroslav Klose und Melanie Behringer, Weltmeisterin und Torschützenkönigin bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio, ließen es sich nicht nehmen, den Gewinner*innen persönlich zu gratulieren. Klose und Behringer überreichten die Trophäen vor der Partie. “In der elften Liga wurden 94 Tore erzielt”, sagte Klose. “Ich habe das nicht mal geschafft, wenn man alle Trainingstore zusammenzählt.”

Bereits zum zweiten Mal vergaben der DFB mit seinem Amateurfußballportal FUSSBALL.DE sowie der kicker in Kooperation mit Volkswagen die begehrten Trophäen. Zuvor war der Start des Projekts durch die Corona-Pandemie zweimal ausgebremst worden. Mit der Torjägerkanone ausgezeichnet werden bei den Männern die besten Schützen von der 4. bis zur 11. Liga. Bei den Frauen sind es die treffsichersten Fußballerinnen von der 3. bis zur 7. Liga.

In der vergangenen Saison waren unter anderem Lucas Schneider (SSV Hagen) und Maren Schönherr (SV 1967 Mülheim-Raadt) nicht zu stoppen. Die beiden erzielten in der abgelaufenen Spielzeit jeweils 94 Treffer: Bestwert in Deutschland! Am kommenden Samstag darf das Duo seine Treffsicherheit erneut unter Beweis stellen – beim Auftritt an der ZDF-Torwand im aktuellen Sportstudio.

Losgegangen war es für sie und die anderen Sieger*innen in Dortmund mit einer Stadiontour. Es folgte die offizielle Ehrung in der Arena, in der Media Lounge von VW. Größter Gänsehautmoment war die Halbzeitpause, als die Gruppe direkt an den Spielfeldrand durfte und sich dort den Applaus der Zuschauer*innen abholte, umrahmt von kicker-Chefredakteur Jörg Jakob und VW-Vorstand Imelda Labbé.

Mit der “Torjägerkanone für alle” wollen der DFB, kicker und Volkswagen ein Zeichen für die Bedeutung des Amateurfußballs setzen. Eine Botschaft, die in Dortmund offensichtlich ankam: “Es war für mich ein unvergessliches Erlebnis und eine unglaubliche Wertschätzung für den Amateurfußball”, unterstrich Ramy Jamal Raychouni vom SC Gatow (55 Tore). Auch Lisa Schramm vom BSG ScanHaus Marlow (80 Tore) freute sich über “Gänsehaut am Spielfeldrand in der Halbzeitpause” mit ihrer Torjägerkanone in der Hand.

Aylin Yaren von Viktoria 89 Berlin (44 Tore) blickte beim Ausklang am späten Abend bereits nach vorne: “Ich werde mein Bestes geben, um die Torjägerkanone im nächsten Jahr zu verteidigen.”

Die Sieger*innen:

Männer:

Liga: Patrick Hobsch (SpVgg Unterhaching, 27 Tore) Liga: Martin Harnik (TuS Dassendorf, 46 Tore – nicht anwesend) Liga: Sascha Huhn (SF BG Marburg, 44 Tore) Liga: Rico-Rene Frank (FC Germania Bleckenstedt, 55 Tore) Liga: Ramy Jamal Raychouni (SC Gatow, 55 Tore) Liga: Tim Domann (SC Breite Burschen Barmen, 76 Tore) Liga: Sebastian Zeitler (FC 1926 Konradsreuth, 77 Tore) Liga: Lucas Schneider (SSV Hagen, 94 Tore)

Frauen: