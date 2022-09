FC Bayern und TSV 1860 spielen am 23. Oktober im Olympiastadion

MÜNCHEN VEREINT – Das Legendenspiel zum 50. Jubiläum – Tickets für das Benefizspiel gibt es ab sofort im Vorverkauf

Dieses Highlight durfte im Jubiläumsprogramm des Olympiaparks nicht fehlen: Unter dem Motto „MÜNCHEN VEREINT“ lädt am Sonntag, 23. Oktober, die Olympiapark München GmbH zusammen mit dem FC Bayern und dem TSV 1860 alle Fußball-Fans, Münchnerinnen und Münchner zum Legendenspiel ins Olympiastadion ein. Anpfiff ist um 14.15 Uhr, gespielt werden zweimal 35 Minuten. Schon von 10.00 bis 13.30 Uhr erwartet alle Besucher:innen und deren Familien ein abwechslungsreiches Mitmachprogramm rund ums Thema Fußball auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz. Die Tickets für das Benefizspiel gibt es ab sofort im Vorverkauf.

„Ein Spiel ’unserer‘ beiden Traditionsvereine hatte ich mir sehr gewünscht. Schließlich hat der Fußball den Olympiapark über 33 Jahre mitgeprägt. Er hat Millionen Fans mit großen Begegnungen begeistert und einzigartige Momente und Erlebnisse bereitet. Umso mehr freue ich mich, dass wir diese Fußballhistorie, an der der FC Bayern und der TSV 1860 maßgeblich mitgeschrieben haben, nun im Herbst gemeinsam feiern können“, so Olympiapark-Chefin Marion Schöne.

Welche Legends von Bayern rund um Giovane Elber und Klaus Augenthaler im Herbst im Olympiastadion auflaufen werden, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Aber der Kapitän ist auf jeden Fall hoch motiviert: „Wir freuen uns sehr auf dieses besondere Spiel im Olympiastadion. Das Duell FC Bayern gegen den TSV 1860 hat eine riesige Tradition und begeistert die Fans beider Münchner Vereine seit Generationen. Es ist schön, dass unsere Legenden-Mannschaften anlässlich des Jubiläums 50 Jahre nach den Olympischen Spielen in diesem einzigartigen Stadion gegeneinander antreten. Im Olympiastadion wurde Fußballgeschichte geschrieben, es ist etwas Besonderes und weltweit berühmt. Wir hoffen, dass viele Fans zu diesem Spiel kommen werden und versprechen, dass wir alles geben werden, um ihnen beste Unterhaltung zu bieten“, freut sich Giovane Elber.

Ein nicht weniger prominentes Team mit Löwenlegenden wie Benny Lauth und Thomas Miller wird seitens Sechzig im Olympiastadion auflaufen: „Ich freue mich sehr auf dieses traditionsreiche Spiel der Legendenmannschaften in einem so besonderen Stadion. Durch meine Zeit bei den Löwen bin ich mit dem Olympiastadion aufgewachsen und spüre seither eine große Verbundenheit zu diesem Ort. Anfangs als Balljunge und später auch als Spieler, durfte ich die einzigartige Atmosphäre hier genießen. Umso mehr freue ich mich darauf, diese Erinnerungen im Legendenspiel noch einmal erleben zu dürfen. Die Spiele zwischen dem TSV 1860 und dem FC Bayern waren immer etwas ganz Besonderes und werden es auch immer bleiben. Wir wollen den Fans einen schönen Nachmittag im Olympiapark bescheren und freuen uns auf ein tolles Rahmenprogramm“, so Lauth.

Der Erlös des Legendenspiels MÜNCHEN VEREINT wird gemeinnützigen Organisationen zu Gute kommen. „Uns war es von Anfang an wichtig, dass wir mit diesem Spiel eine Charity Aktion verbinden. Dies ist nur durch die tatkräftige Unterstützung der beiden Vereine und unserer Dienstleister möglich, wofür ich mich ausdrücklich bedanken möchte“, so Marion Schöne.

Die Tickets für das Legendenspiel kosten für Kinder zwischen sechs und 18 Jahre 10 Euro, für Erwachsene 19,72 Euro (Sitzplatz). Die Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder gibt es zu 50 Euro, Kinder unter sechs Jahren haben freien Zutritt. Jedes Ticket berechtigt zur Nutzung des MVV. Erhältlich sind die Karten bei München Ticket, Tel. 089 54 81 81 81, muenchenticket.de. Die Tickets verstehen sich inklusive VVK-Gebühr, zzgl. Versandkosten. Weitere Infos zum Legendenspiel gibt es unter olympiapark.de