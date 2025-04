Gefährliche Körperverletzung – Festnahme eines Tatverdächtigen in Bogenhausen

Am Dienstag, 22.04.2025, gegen 00:15 Uhr, befand sich ein 56-Jähriger mit Wohnsitz in München in einer Gaststätte auf einer Feier mit mehreren Personen. Als er an einem 38-Jährigen mit Wohnsitz in München vorbei ging, kam es aus bislang unbekannten Gründen zu einer verbalen Auseinandersetzung und der 38-Jähriger schlug dem 56-Jährigen mehrmals mit einem Bierglas in das Gesicht. Ein anwesender Gast verständigte daraufhin den Notruf. Der 38-Jährige entfernte sich nach der Tat von der Örtlichkeit.

Der 56-Jährige erlitt Schnittverletzungen im Gesicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Absetzen des Notrufes wurden zahlreiche Einsatzkräfte zum Tatort geschickt. Der 38-Jährige konnte in derselben Nacht durch Polizeibeamte an seiner Wohnanschrift angetroffen und festgenommen werden. Er wurde nach einer Blutentnahme, einer erkennungsdienstlichen Behandlung und nach Beendigung weiterer Maßnahmen wieder entlassen. Er wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.