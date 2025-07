Gefährliche Körperverletzung unter Jugendlichen in Obersendling

Am Sonntag, 20.07.2025, gegen 22:20 Uhr, verständigte ein Zeuge über den Notruf 110 die Polizei und teilte mit, dass in Obersendling eine Schlägerei mit mehreren Jugendlichen stattfinden solle. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zum Einsatzort geschickt.

Am Einsatzort trafen die Polizeibeamten zwei Jugendliche im Alter von 16 und 18 Jahren (beide mit Wohnsitz in München) an, welche verletzt am Boden saßen. Nach ersten Ermittlungen gerieten die beiden 16- und 18-jährigen Jugendlichen mit einer Gruppe von Jugendlichen in Streit, in dessen Verlauf auf die beiden eingeschlagen und eingetreten wurde. Im weiteren Verlauf wurde die Gruppe immer größer. Alle beteiligten Jugendlichen seien äußerst aggressiv gewesen.

Ein Zeuge teilte den Polizeibeamten vor Ort mit, dass ein Jugendlicher der Jugendgruppe während der Schlägerei eine Waffe vorgezeigt haben solle. Bei einer Absuche konnte durch die Polizeibeamten unter einem geparkten Pkw eine PTB-Waffe aufgefunden werden. Des Weiteren wurden die beiden Mobiltelefone der beiden 16- und 18-jährigen wieder aufgefunden. Die beiden 16- und 18-jährigen verletzten Jugendlichen wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur ärztlichen Behandlung gebracht.

Im Rahmen der Sofortfahndung wurde eine 25-köpfige Jugendgruppe im Tatortbereich einer Kontrolle unterzogen und deren Personalien festgestellt.

Das Kommissariat 23 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.