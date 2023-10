Giesing: 85-Jähriger bei Brand verletzt

Bei einem Brand in einer Wohnung in Giesing ist in den frühen Morgenstunden ein 85-jähriger Mann verletzt worden.

Um kurz vor fünf Uhr erhielt die Leitstelle der Berufsfeuerwehr München eine Meldung über einen Zimmerbrand in Giesing. Anfangs war nicht klar, ob sich noch Personen in der Brandwohnung befinden.

Feuerschein und dichter Rauch aus dem Fenster im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses empfingen die Einsatzkräfte beim Eintreffen. Sofort ging ein Atemschutztrupp zur betroffenen Wohnung vor. An der Tür setzte er einen Rauchschutzvorhang und begab sich in die Brandwohnung. Dort fanden die Einsatzkräfte im brennenden Schlafzimmer einen 85-jährigen Mann auf dem Bett sitzend vor.

Der mittelschwer verletzte Mann wurde sofort aus der Brandwohnung gerettet und in eine Münchner Klinik gebracht. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Kräfte rasch abgelöscht werden. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf etwa 100.000 Euro. Die restlichen Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.