Größerer Polizeieinsatz in der Altstadt – Mann mit vermeintlicher Schusswaffe im Auto

Am Dienstag, 04.03.2025, gegen 22:30 Uhr, wurde durch eine Verkehrsteilnehmerin über den Polizeinotruf 110 mitgeteilt, dass eine männliche Person in einem Fahrzeug augenscheinlich eine Schusswaffe in der Hand hielt und sich dabei filmte. Sofort wurden zahlreiche Polizeikräfte hinzugezogen.

Das betreffende Fahrzeug mit der Person konnte durch Einsatzkräfte festgestellt und im Bereich Im Tal angehalten und kontrolliert werden. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 30-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München. Bei der augenscheinlichen Schusswaffe handelte es sich um einen Spielzeugrevolver, welcher jedoch den Anschein einer tatsächlichen Schusswaffe erwecken kann.

Der 30-Jährige wurde wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz angezeigt. Der Spielzeugrevolver wurde sichergestellt.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.